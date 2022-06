Urinare seduti fa bene alla salute degli uomini

Chi ha detto che tutti gli uomini dovrebbero fare pipì in piedi? Secondo molti medici, una posizione seduta sarà migliore per la loro salute. spiegazioni.

Urinare e alzarsi in piedi è diventata un’abitudine per molti uomini, tuttavia questa posizione non sarà delle migliori per la loro salute. credere detti Secondo diversi medici olandesi, sedersi per urinare può avvantaggiarli, specialmente quelli con problemi alla prostata.

Da un lato, stare seduti permetterà loro di urinare più vigorosamente. D’altra parte, se urinano in questo modo, i muscoli pelvici e dell’anca saranno rilassati, facilitando l’espulsione dell’urina dalla vescica. Infine, secondo il dottor Jesse N. Mills, citato da The Sun, anche sedersi sarebbe un’opzione migliore per gli uomini che hanno difficoltà a stare in piedi per lunghi periodi di tempo.

“Stai meglio”

“Quando ti siedi, puoi usare di più i muscoli del core, ottenere gli ultimi spruzzi e sentirti come se ti fossi drenato meglio”, Disse ricordando che questa situazione era l’ideale solo in alcuni casi. Per lui, è altamente raccomandato quando la persona interessata ha difficoltà a sentirsi vuota. In tal caso, è necessaria anche una visita dal medico in quanto potrebbe essere dovuta a una causa sottostante.

Se la vescica non si svuota correttamente, può causare il ristagno di urina e portare a infezioni o calcoli alla vescica. Prima di spiegare le sue osservazioni, ha spiegato: “Se è rimasta dell’urina nella vescica, le sostanze chimiche nell’urea si uniranno e formeranno cristalli. Nel tempo, i cristalli si induriranno e formeranno calcoli nella vescica”.

Quindi, sottolinea, è importante essere preoccupati quando il flusso di urina è lento, se il flusso è intermittente, se c’è una minzione doppia o multipla in una sequenza o se la minzione dell’urina imposta il tempo di iniziare.

