Abbiamo ereditato la forma del naso di un uomo di Neanderthal

Secondo uno studio condotto da un team internazionale di ricercatori, gli esseri umani moderni hanno ereditato materiale genetico dai Neanderthal che influenza la forma del loro naso. Viveva con un uomo di Neanderthal Un uomo saggio Per decine di migliaia di anni le due specie si sono sicuramente incrociate, da qui le corrispondenze genetiche tra di loro. Pertanto, una parte del DNA di Neanderthal può ancora influenzare la forma del nostro viso oggi.

Allo studio, pubblicato in natura, di origine mista europea, americana e africana, per studiare l’effetto dei geni sui tratti del viso. Utilizzando un approccio automatizzato, i ricercatori hanno confrontato le informazioni genetiche dei partecipanti con le foto dei loro volti, in particolare esaminando le distanze tra punti specifici del viso.

Un naso che si adatta ai climi freddi?

33 regioni del genoma erano associate alla forma del viso, 26 delle quali erano paragonabili ai dati di altre razze. In molte persone di origine nativa americana, gli scienziati hanno identificato una regione specifica del genoma (ATF3) associata a un naso lungo e alto, ereditato dai Neanderthal.

Inoltre, questa regione del genoma ha mostrato segni di selezione naturale, il che significa che la forma del naso è probabilmente un vantaggio della specie umana. ” Poiché i nostri nasi ci aiutano a regolare la temperatura e l’umidità dell’aria che respiriamo, le diverse forme del naso possono essere più adatte ai diversi climi in cui vivevano i nostri antenati. Il gene che identifichiamo qui potrebbe essere stato ereditato dai Neanderthal per aiutare gli esseri umani ad adattarsi ai climi più freddi quando i nostri antenati lasciarono l’Africa », Lo ha chiarito Questo articolo è stato co-autore di Cheng Li.