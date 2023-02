Un’ondata di freddo gelido colpirà gli Stati Uniti nordorientali

La regione del New England sarà particolarmente colpita dalle temperature percepite, che in alcune località potrebbero avvicinarsi ai -70°C.

Gli americani sarebbero molto fighi. Per i giorni a venire, i media stanno avvisando dell’arrivo di questo qu’ils appellent un “Arctic blast”, un coup de froid venu de l’Arctique, che devrait provoquer une chute vertigineuse des températures dans le nord-est degli Stati Uniti .

Più nello specifico, il New England, regione che comprende diversi stati tra cui Maine e Massachusetts, dovrebbe essere interessato da temperature ampiamente negative venerdì e sabato. Washington Post.

Da -40°C a -70°C al tatto

A causa dei forti venti, la temperatura sembrerà gelida e le previsioni annunciano limiti inferiori che possono variare da -40°C a -70°C nel New Hampshire.

“Le persone non sono pronte per quello che verrà”, avverte. Washington Post Il meteorologo americano Bill Simpson.

Indica anche il potenziale per battere i record nell’area di New York.

Questo freddo estremo è causato da un fenomeno meteorologico chiamato “vortice polare”. È una depressione superiore considerata ostinata, che si forma vicino a uno dei poli del pianeta e poi si sposta. secondo Meteo Francialo sbalzo di temperatura all’interno del vortice polare è “ciclico” secondo le stagioni e lì le minime hanno meno senso durante il periodo invernale.

Limita i tuoi movimenti

Per proteggere la popolazione, le autorità locali consigliano di limitare i movimenti per evitare l’ipotermia, che può verificarsi rapidamente a queste temperature. A dicembre, il freddo artico ha ucciso una cinquantina di persone nel nord degli Stati Uniti, alcune delle quali sono rimaste bloccate nella propria auto.

Il New England non è l’unica regione colpita da temperature estremamente basse attraverso l’Atlantico. Come menzionato Cnnin Texas, tre persone sono morte per un raffreddore che ha già provocato, nelle ultime ore, brina e nevischio.