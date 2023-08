Uno psicologo svela le sei domande che devi farti per sapere se sei veramente amato

Quante volte non abbiamo sentito dire che la cosa più importante è essere amati per quello che siamo? Consiglio molto saggio, che in linea di massima ci permette di circondarci solo di persone di cui ci fidiamo. E c’è da dire che la vita sarebbe molto meno divertente senza i nostri cari ad illuminarla. Solo che, a volte, è difficile distinguere il vero dal falso, ed accertarsi della bontà di chi ci circonda. Inoltre, a volte può venirci in mente una domanda legittima: “Gli piaccio davvero?”

La terapista americana Susan Wolf, nota per il suo canale TikTok, si è recentemente interessata all’argomento. Ha rivelato che ci sono una serie di sei domande che dovresti porti per scoprire se sei veramente amato. Domande che affermano l’affetto genuino nelle tue relazioni e ti incoraggiano anche ad assumere di più te stesso. Sei accettato perché sei come loro?

Nascondi i tuoi sentimenti, pensieri e bisogni?

Ti senti solo e disconnesso dentro?

Ti dici “va tutto bene” quando non è così?

Ritieni di portare il peso e la responsabilità del loro benessere?

Cerchi sempre di mantenere la pace ed evitare i conflitti? Se le risposte a queste sei domande non sono favorevoli, significa che le persone coinvolte non ti apprezzano davvero. E non dimenticare mai che «cercare di essere amati è il contrario di essere amati veramente», conclude il terapeuta.