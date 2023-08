Polemica sul rapper Medine: l’artista si difende

Il rapper Medine, il cui invito agli incontri di rientro a scuola dei Verdi e della Francia Ribelle ha suscitato polemiche, afferma che “l’antisemitismo è un veleno” e mercoledì ha difeso in due interviste i difetti e gli errori di alcune delle sue posizioni.

“L’antisemitismo è un veleno, e io lo combatto da molto tempo”, conferma in un’intervista all’artista parigina, tra le polemiche dieci giorni fa per un gioco di parole sulla “X” (ex Twitter) che descriveva lo scrittore Rachel Khan, ebrea e nipote dei deportati, di “resKHANpée”.

“È sbagliato, lo ammetto”, aggiunge, spiegando che “non teneva a mente la storia della sua famiglia” quando ha pubblicato questo “tweet imbarazzante” in risposta a un messaggio della signora Khan che lei ha definito “spazzatura”.

Abbiamo anche ipotizzato la “follia” di Normandy a Parigi, dove il rapper di Le Havre si è lamentato del fatto che le sue scuse iniziali siano rimaste “inascoltate”. “Sono accusato di antisemitismo e questo mi schiaccia”, ha lamentato.

Il rapper Madian a un concerto a Solidarités: Bouchez chiede di non invitare autore di “tweet apertamente antisemita e anti-polizia”

Per inciso, Medina giustifica ancora una volta lo “scherzo” che aveva lanciato quasi dieci anni fa al polemista Dieudonne. “Pensavo fosse libertà di parola”, dice, dicendo che ha capito “col senno di poi” che si trattava di un “segno di manifestazione antisemita”.

“Cerchiamo la vecchia follia per escludermi, per denigrare la sinistra attraverso di me”, crede, criticando “l’antirazzismo da salotto” e la “ridicola frenesia dei media”.

Nonostante le polemiche che il suo arrivo ha suscitato tra gli ambientalisti, conferma la sua partecipazione al dibattito previsto giovedì a fine giornata con il capo dell’EELV Marine Tondelier. “Mantengo la mia presenza”, ha detto, credendo di avere “l’esperienza necessaria per introdurre l’antirazzismo”.