Tre contadini francesi lasciano l’Amore nel prato in piena stagione: “È un po’ fastidioso” | televisione

Le riprese della nuova stagione di “L’amore è nel prato” non stanno andando come previsto in Francia. Dalla messa in onda della scena fotografica all’inizio dell’anno, tre agricoltori francesi hanno deciso di lasciare il programma per vari motivi. Una scelta che delude particolarmente la produzione, nonché la conduttrice Karen Le Marchand.

Tre abbandoni in una stagione di “L’amore al prato”, quasi sconosciuta in Francia. Come ha riferito Le Parisien, dalla messa in onda della fase fotografica all’inizio dell’anno, tre agricoltori hanno già abbandonato il programma. David, Charles e Baptiste decidono di fare le valigie durante le riprese della diciottesima stagione della versione francese dello spettacolo.

Baptiste, allevatore di pecore di 30 anni, è stato il primo a lasciare l’avventura. la ragione? Si è riconnesso con la sua ex prima della fase cruciale dello speed dating. “È un po’ sconvolgente, perché Baptiste ha preso il posto di qualcun altro. Anche se siamo contenti che abbia trovato l’amore, non apparirà più nello show. Adesso è la loro vita privata”, ha risposto al giornale la produttrice di M6 Gabriela Mermet Mather. colonna Le Parisien.



Da parte sua, l’emittente televisiva Karen Le Marchand non ha nascosto il suo fastidio per l’abbandono di Baptiste. “Sono così arrabbiata, perché abbiamo un numero limitato di posti ogni anno. Abbiamo investito risorse e tempo e siamo venuti a casa loro per aiutarli a trovare l’amore e da qualche parte hanno preso il posto di qualcuno per niente. READ 'Pietoso', 'Domande stupide', 'Fallito', 'È come essere in VTEP' L'arrivo di Arthur alla presentazione per 'Grand Concours des animators' ha diviso i netizen

Altri due abbandoni

Successivamente, anche David e Charles hanno deciso di lasciare lo spettacolo. Questi ultimi hanno ritenuto che i messaggi ricevuti dai concorrenti non fossero all’altezza delle loro aspettative. Tuttavia, secondo Gabriela Mermet Mather, David potrebbe riprendere l’avventura lungo la strada se ricevesse più lettere. Da parte sua, Charles non ha intenzione di tornare, ma sottolinea che la sua breve esperienza in “Love in the Meadow” gli ha permesso di acquisire “più fiducia in se stesso”.



Il produttore francese ha aggiunto: “Naturalmente è senza precedenti che così tanti candidati siano assenti dal programma, ma questa è la vita”. “Al momento sono rimasti solo 11 partecipanti allo speed-dating, quindi non è affatto una follia. Non ci aspettavamo che tre giocatori se ne andassero, ma abbiamo fiducia in noi stessi e nella nostra stagione. Naturalmente siamo delusi, ma stai ancora affrontando.

