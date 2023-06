Uno dei roseti più belli d’Europa si trova a 30 minuti da Bruxelles

“L’importante è la rosa, credimicantava Gilbert Picaud nel 1967. C’è qualcosa di morbido e tenero in una rosa con i suoi petali generosi e teneri.Basta una sola rosa posta in un semplice vaso per decorare una stanza della casa.Se ami davvero le rose, le rose, dovresti scoprire questo meraviglioso giardino, che Considerato uno dei parchi più belli d’Europa, si trova a soli 30 minuti da Bruxelles.

Più di 3000 rose

Per visitare questo luogo unico, devi prendere la direzione del Castello di Coloma situato nel comune Leone Saint-Pierre. Il roseto si sviluppa su una superficie di circa 15 ettari. Durante la tua passeggiata, avrai la possibilità di scoprire più di 3.000 varietà di rose provenienti da circa 30 paesi in tutto il mondo come Canada, Stati Uniti e Giappone. Durante la passeggiata, puoi anche avvistare la rosa Coloma, reinventata nel 2015. Il roseto è aperto tutto l’anno, ma giugno è il momento migliore per godersi le rose. Quindi non fare tardi…

Se vuoi rimanere un po’ più a lungo nel Castello di Coloma, puoi anche goderti gli altri giardini, come il Giardino Rosso e Bianco, il Giardino Fiammingo e il Giardino Internazionale.

Informazioni pratiche:

O? 19, Sint-Sebastiaansstraat 18, 1600 Sint-Pieters-Leeuw

Quando ? Aperto tutto l’anno. Il Roseto è chiuso tutti i lunedì, a meno che quel giorno non cada in un giorno festivo. Dal 1 aprile al 30 settembre la sede chiude alle 20:00 e alle 17:00 dal 1 ottobre al 31 marzo.

Il prezzo ? entrata gratis. Nessuna prenotazione richiesta.

