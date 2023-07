‘Hate and Lies’: Romelu Lukaku se la prende con la stampa italiana che gli risponde

Chi beneficerà del fantastico profilo di Romelu Lukaku? Certamente non in Red Devil al momento. Mentre stava trattando il suo ritorno all’Inter, stava facendo lo stesso con la Juventus Torino. Cosa ha fatto arrabbiare i vertici dei nerazzurri, che hanno deciso di abbandonare il tavolo delle trattative?

La Juventus rompe il silenzio su Lukaku, che vivrà un’estate lunghissima: “I giornali hanno ricamato molto”.

L’esito delle gare: Big Room si ritrova bloccato a Londra con la sua squadra del cuore, l’Inter, che non lo vuole più, e un’altra, la Juventus, che non ha priorità. Di fronte a questa scomoda situazione, una persona molto intelligente può nominare la futura formazione del miglior marcatore nella storia del Belgio.

L’Arabia Saudita torna alla carica di Lukaku

alla fine di questa settimana, Gazzetta dello Sport Pensa di sapere chi prenderà il timone: Al-Hilal. Già bocciato da Lukaku, il club saudita non si è sciolto e ha aumentato la sua offerta per sfondare il numero nove. Invece di uno stipendio stimato in 40 milioni l’anno, offre 50 mattoni a stagione! I sauditi vogliono anche offrirgli un bel bonus alla firma per aver accettato questo ambizioso progetto. L’altro grande vincitore in questo affare sarebbe senza dubbio il Chelsea. Durante le trattative precedenti, l’Inter ha fatto di tutto per abbassare il prezzo. Il denaro non è un problema per il Paese del Golfo.

Pochettino parla chiaro sul possibile ritorno di Lukaku al Chelsea: “Stanno tutti bene”

Con questo in mente, i Blues stanno facendo del loro meglio per spingere Lukaku verso il nuovo Eldorado del calcio moderno. “Chelsea Bird Pazienza”conferma il quotidiano. “A Londra, non vogliamo togliere le cose. Il club inglese ha ricevuto dall’Inter un’offerta complessiva di 40 milioni, che è fallita. E ora hanno sul tavolo un altro giocatore, più soddisfacente, i 50 milioni che Al Hilal garantirà anche al club londinese. Ecco perché esortano Lukaku e il suo entourage a prendere una decisione, al fine di uscire rapidamente da questa situazione.

Secondo il Pink Daily, Lukaku farà di tutto per sistemare i caddy con i capitani dell’Inter. Ma i nostri colleghi sono categorici: “Nessuno sostiene il suo ritorno. Né i suoi colleghi, né il capo, né i leader. E ancora meno sostenitori. La stragrande maggioranza dei nerazzurri non lo riaccoglierebbe oggi.

Lukaku avanza

Da quando è sorto il problema, Lukaku non è stato esente da critiche. Soprattutto in Italia dove ci sono molti articoli sul suo futuro e sul suo comportamento. È difficile distinguere la verità dalla falsità in questa incredibile storia. Soprattutto con la stampa italiana che può essere tosta.

Da parte sua, l’aggressore è rimasto in silenzio fino a quel momento. Ma è uscito dai boschi questo fine settimana in una storia di Instagram. “Quando l’odio non funziona, iniziano a dire bugie”., Pubblicare. Poi lo vediamo dalla parte di Rotterdam e poi a Bruxelles dalla parte di Porte de Namur.

Nel suo articolo rispondendo leggermente a questa storia, la Gazzetta ha spiegato: “Tra odio e bugie, anche questi sono fatti. In attesa dei prossimi episodi. È probabile che ce ne saranno molti.