Uno dei collaboratori di Putin è stato trovato morto ai piedi dell'edificio in cui viveva ed è stata aperta un'indagine

Le autorità russe hanno riferito ai media locali che Vladimir Egorov, un politico membro del partito Russia Unita (come Vladimir Putin), è stato trovato morto ai piedi del condominio in cui viveva. Il giornalista Baza parla di una caduta dal terzo piano della casa, ma secondo il quotidiano Kommersant non c'erano indicazioni, sul luogo della tragedia, che si trattasse di un delitto. Tuttavia è ancora troppo presto per trarre conclusioni e gli investigatori non lo hanno ancora fatto”.Impossibile confermare le informazioni sulle circostanze della morte” Scritto da Egorov. Verrà eseguita anche l'autopsia, mentre la Duma di Tobol'sk, dove la vittima era deputata, già parla, sui suoi social, di “incidente“.

Vladimir Egorov, 46 anni, lavora da tre anni al fianco di Putin all'interno del partito Russia Unita. Nel 2016 si è parlato ampiamente di lui per aver gestito negligentemente le sue capacità nella città di Tobolsk, ha riferito RBK TV. Ma l'uomo che era anche un uomo d'affari tornò qualche anno dopo per diventare vicepresidente del consiglio comunale della città e, nel 2022, fu nominato il secondo deputato più ricco di Tobolsk. Vladimir Egorov si aggiunge all'elenco delle personalità russe che hanno perso la vita negli ultimi mesi in circostanze misteriose. In effetti, anche altri russi considerati potenti nel Paese sono stati trovati morti, spesso dopo una misteriosa caduta da una finestra o dalle scale, ad esempio. Possiamo citare il caso dell'oligarca Dmitry Zelenov, che era in vacanza con i suoi amici in Francia, "Sono caduto sulla ringhiera delle scalePiù di recente, due uomini d'affari – Pavel Antov e Ravil Maganov (allora presidente di Lukoil) – sono caduti da una finestra poco dopo aver espresso critiche alla guerra di Putin in Ucraina, così come Marina Yankina, una figura di spicco nel settore della difesa russo.