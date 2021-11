Un’auto si precipita alla parata di Natale, molti morti e almeno 20 feriti, arrestato un sospetto

Delle 20 vittime, 11 adulti e 12 bambini sono stati ricoverati in ospedale. Non è stato determinato se si trattasse di un incidente o di un atto intenzionale. Un sospetto è stato individuato dalla polizia, ma non hanno né confermato né smentito se fosse stato arrestato, secondo la CNN. L’auto, un SUV rosso, si è schiantata sulla folla ad alta velocità, secondo i video condivisi dell’incidente. È stato trovato dalla polizia che ha aperto un’indagine. “La parata di Natale di Waukesha si stava svolgendo quando un SUV rosso ha rovesciato le barricate sul lato ovest e si è diretto verso Main Street.Il poliziotto ha spiegato.

“L’auto si è scontrata con più di 20 persone. Alcuni di loro erano bambini e sono rimasti feriti in questo incidente“Ho trovato la macchina”La polizia di Waukesha ha trovato un veicolo sospetto. Le indagini sono in corsoLo ha detto il capo della polizia Dan Thompson in una conferenza stampa, aggiungendo che le autorità avevano identificato una persona nell’ambito delle indagini. La polizia ha sparato all’auto nel tentativo di distruggerla. “Stop, hanno detto le autorità. Le scuole non apriranno lunedì e alcune strade rimarranno chiuse durante le indagini”, ha detto il capo della polizia.

La Casa Bianca segue da vicino gli sviluppi. Questo incidente è avvenuto alla fine di una settimana intensa nel Wisconsin, dove un giovane americano, Kyle Rittenhouse, assolto al processo questa settimana Dopo che due uomini sono stati uccisi l’anno scorso durante disordini e proteste contro la violenza della polizia a Kenosha, a circa 80 chilometri da Waukesha.