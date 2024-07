Il Nuovo Fronte Popolare ha la maggioranza in carica con dodici eletti su ventidue

Con l’elezione di Michele Tabaro (Destra repubblicana), che si aggiunge a Christine Péris Bonne (Socialisti e Alleati) e Brigitte Klinkert (Insieme per la Repubblica) elette al primo turno, l’Assemblea nazionale conosce ora i tre rappresentanti che riempiranno la potente Camera dei Deputati. Posizioni nell’agenzia, in particolare responsabili della corretta gestione degli affari finanziari della Camera dei Rappresentanti.

La socialista Christine Pires Bonn, 59 anni, deputata dal 2012 e specialista in bilancio e affari sociali, è stata eletta con un’ampia maggioranza al primo turno, ottenendo 460 voti. “Dal 2017 non c’è nessun Castore a sinistra. È anche un segno che la sinistra se la cava meglio allo Chateau de Bourbon.Lo ha annunciato dopo la sua elezione.

Anche Brigitte Klinkert (67 anni), ex ministro responsabile dell’Integrazione, ha ottenuto ampi consensi al primo turno, ottenendo 401 voti. Il suo gruppo, Ensemble pour la République (ex Renaissance), raggiunse un accordo con il gruppo di destra repubblicana di Laurent Vauquiez, in modo tale che i due campi si sostenessero a vicenda nella loro corsa per posizioni importanti nell’Assemblea, di cui due. Michele Tabaro, 61 anni, direttore esecutivo dell’UMP e poi repubblicano e deputato dal 2002, ha vinto il restante seggio al secondo turno delle elezioni, con una maggioranza di 251 voti, davanti a Bruno Bild (Partito Raduno Nazionale).