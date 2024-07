Cosa può dire la frequenza dei movimenti intestinali sulla tua salute generale?

Il numero di volte in cui fai quest’ultima cosa può dirti molto sulla tua salute, secondo un nuovo studio condotto da ricercatori americani.

I ricercatori dell’Istituto di biologia dei sistemi (ISB) hanno analizzato lo stile di vita di 1.400 adulti sani. Combinando questi dati con i dati clinici, hanno scoperto che la frequenza dei movimenti intestinali delle persone può influenzare le loro funzioni fisiologiche e la salute.

Pertanto, siamo stati in grado di dividere la frequenza della defecazione in quattro gruppi: stitico (coloro che defecano una o due volte alla settimana), basso normale (coloro che defecano da tre a sei volte alla settimana), alto normale (tra una e tre volte alla settimana). ) e diarrea.

Una volta che i partecipanti sono stati divisi in queste categorie, i ricercatori sono stati in grado di creare collegamenti tra il numero di volte in cui hanno composto due numeri e dati demografici, genetica, microbioma intestinale, metaboliti del sangue e chimica del plasma.

I ricercatori hanno così scoperto che i giovani, le donne e le persone con un basso indice di massa corporea hanno movimenti intestinali meno frequenti, secondo un comunicato stampa.

“Precedenti ricerche hanno dimostrato come la frequenza del movimento intestinale possa avere un impatto importante sulla funzione dell’ecosistema intestinale”, ha affermato Johannes Johnson Martinez, autore principale dello studio.

“In particolare, se le feci rimangono nell’intestino per troppo tempo, i microbi utilizzano tutta la fibra alimentare disponibile, che fermentano in benefici acidi grassi a catena corta. L’ecosistema passa quindi alla fermentazione delle proteine, che produce numerose tossine che possono essere scomposte. “Si fa strada nel flusso sanguigno.

Lo studio ha anche dimostrato che le persone che avevano movimenti intestinali più frequenti, una o due volte al giorno, avevano livelli più elevati di batteri intestinali fermentanti le fibre. Nelle persone con stitichezza o diarrea, più batteri sono associati rispettivamente alla fermentazione delle proteine ​​e al sistema digestivo.

“Nel complesso, questo studio dimostra come la frequenza dei movimenti intestinali può influenzare tutti i sistemi del corpo e come una frequenza intestinale anomala può essere un importante fattore di rischio nello sviluppo di malattie croniche”, ha affermato il dottor Sean Gibbons, professore associato presso l’ISB e autore corrispondente del libro. . Articolo. Queste informazioni possono informare le strategie per la gestione della frequenza delle feci, anche nelle popolazioni sane, per migliorare la salute e il benessere.