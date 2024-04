Sui social c'è la foto di Stromae preoccupato… Non fatevi ingannare dalle apparenze!

Con un taglio sul naso e sul mento, labbra danneggiate e, soprattutto, un “bellissimo” livido sull'occhio sinistro, Stromae appare in pessime condizioni in questa foto che circola sui social network. Anche se mostrava un piccolo sorriso nascosto, sembrava che avesse passato un periodo difficile e che fosse stato picchiato. Nel testo si legge anche: “Stromai, il Belgio è sotto shock”. Un'altra fanfara che il cantante immagina per annunciare il suo ritorno alla musica dopo la cancellazione della tappa europea del suo multi-tour?

Stromae è apparso con il volto gonfio in una foto circolata sui social. ©Schermata di Instagram

Sappiamo che il cantante e il suo team sono maestri nell'arte di sorprendere tutti. Lo ricordiamo barcollare, come ubriaco, per le strade di Bruxelles. La telecamera nascosta che ha preceduto l'uscita della canzone “Formidable” ha circondato tutti.

O anche la sua interpretazione di “Hell” nel programma delle 20:00 su TF1…

Qui però, del tutto contro la sua volontà, Stromae fa una brutta figura. La sua immagine è stata usurpata per uno di questi innumerevoli Trucchi Che abbondano sui social network. Instagram In questo caso citiamo i nostri colleghi Tele Revue Cinema Chi ha allevato il coniglio. Cliccando sul post appare ogni volta lo stesso scenario, una finta intervista ad Anne-Claire Coudray di TF1 manipolata dall'intelligenza artificiale. La sequenza presenta soldi facili che possono essere guadagnati tramite un gioco online in cui non si perde mai. Il post beneficia di una maggiore visibilità sulla piattaforma perché sponsorizzato, il che lascia perplessi sulla serietà e sulla volontà di Instagram di confrontarsi con post fraudolenti o fuorvianti di questo tipo.

Adrian Defever, vittima di un furto d'identità: avvisa i suoi abbonati

Stomae non è l'unica vittima di questo furto d'identità. Frodi di questo tipo si stanno moltiplicando rapidamente sulla maggior parte delle piattaforme come Facebook e altre. L'immagine contenente Stromae circola da tempo.

L'altro riguarda Julien Bougier, presentatore della trasmissione delle 13 su France 2, Stephane Pauwels, ecc. Sono anche spesso visti. L'obiettivo è sempre lo stesso: invogliarti a giocare ad un gioco che dovrebbe farti vincere molto o a investire una cifra ragionevole, ad esempio 100 euro, con la promessa di vincite strepitose… cosa che non accadrà mai. Non lasciarti cadere in una trappola.

Anche Sandrine Cormann ha subito un furto d'identità simile a quello sopra menzionato.

Articoli di giornale falsi con titoli osceni e interviste false: le identità di molte celebrità sono state usurpate per frodare gli utenti di Internet

Spesso questo tipo di frode è aggravato da incoerenze che ne consentono la scoperta. Ad esempio, nell'episodio Stromae, appare il logo della RTBF, in un'intervista condotta da un giornalista di TF1 sul sito delle riprese del canale. Molti elementi che dovrebbero avvisarti.