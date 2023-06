Madonna è stata ricoverata in terapia intensiva e le sue condizioni sono sotto controllo

Dopo aver contratto una “grave infezione batterica” ​​lo scorso fine settimana, Madonna ha trascorso diversi giorni in terapia intensiva, ha annunciato ieri sera il suo manager. La sua salute è ora sotto controllo, ma la stella rimane sotto cure mediche.

Il suo manager Guy Oseary ha annunciato, mercoledì 28 giugno, che “Madonna ha sviluppato una grave infezione batterica sabato 24 giugno che l’ha costretta a rimanere diversi giorni nell’unità di terapia intensiva”. Dopo questo grande spavento, la situazione sembra essersi stabilizzata sebbene la star sia ancora oggetto di molte attenzioni.

“La sua salute sta migliorando, ma è ancora sotto cure mediche”, ha osservato Guy Oseary sul suo Instagram. Rassicurante, spiega che si prevede una “piena guarigione”. Al momento non è stato specificato se Madonna sia ancora in ospedale o in cura a casa.

Nel frattempo, il suo manager ha anche detto che tutti gli impegni della pop star sono stati sospesi. La cantante 64enne avrebbe dovuto dare il via al suo tour mondiale il 15 luglio a Vancouver per celebrare il 40° anniversario del suo omonimo album di debutto.

Il Celebration Tour doveva attraversare l’Atlantico in ottobre per concerti a Londra, Parigi, Berlino, Barcellona e Amsterdam per uno spettacolo finale il 1° dicembre 2023. A Parigi, Madonna avrebbe dovuto illuminare l’Arena Accord il 12 e 13 novembre. .