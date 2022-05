Una startup polinesiana afferma di rivoluzionare l’assicurazione sanitaria per gli espatriati francesi

Chi è esattamente l’obiettivo dell’assicurazione francese?

Per tutti gli espatriati che finanziano autonomamente i costi di installazione e sanno che si tratta di un vero investimento a lungo termine.

Si tratta quindi di un’offerta destinata agli espatriati di oggi, che partono o con un contratto locale, con un’impresa commerciale o per lavorare in modo indipendente con clienti locali o francesi. Single, coppie o anche famiglie che vogliono cambiare vita.

Hai dichiarato che questa offerta sta rivoluzionando la sicurezza degli espatriati. Come è possibile ?

È vero che ci sono già molte offerte sul mercato e l’idea era di non proporre un’altra offerta simile alle altre.

Finora i francesi alla partenza hanno dovuto scegliere tra due tipologie di contratto. I contratti espatriati invece sono a lungo termine, completi ma molto costosi perché la compagnia di assicurazione sostituisce quello che sappiamo in Francia con il duo Sécu + Mutuelle; Viceversa, contratti a tempo determinato della durata di 12 mesi, rinnovabili su richiesta, economici ma limitati a situazioni di emergenza e dove la compagnia di assicurazione non ha impegni a termine.

Spesso la seconda opzione è interessante quando vai all’estero per stabilirti all’estero perché è economico, ma è un grosso rischio: se ti succede subito qualcosa, la compagnia assicurativa pagherà le cure urgenti, ma non rinnoveranno il contratto dopo Quello. E forse anche terminarlo nel processo. Questo è normale, in quanto si tratta di un’assicurazione di viaggio a lungo termine.

Qual è il pericolo finale per l’arrivo?

Il pericolo è tornare in Francia perché poi non troverà una compagnia assicurativa per concludere un nuovo contratto, né in Francia né subito, perché contrariamente a quanto sappiamo con Sécu e le mutue assicurative, tutte le assicurazioni nazionali e la sanità internazionale rifiutano per assicurare le condizioni mediche che erano presenti prima dell’adesione.

Immagina la situazione, per un espatriato che ha venduto la sua proprietà in Francia e ha investito all’estero, o anche solo i costi sostenuti per il trasferimento, l’installazione. Se devi tornare dopo un anno, quanti soldi sono persi e i progetti hanno successo.

Come si distingue questo spettacolo?

È la combinazione perfetta tra un contratto economico temporaneo e un contratto in entrata a tutti gli effetti a lungo termine.

Da un punto di vista legale si tratta in realtà di un contratto di espatrio a lungo termine, e l’assicurato non ha il diritto di risolvere da solo il contratto dell’assicurato o di aumentare la sua tariffa se si ammala dopo l’adesione; Possono essere coperte tutte le tipologie di spese, degenza, medicina, ottica, odontoiatria, maternità; Ma l’assicurato può, per un periodo da 6 a 18 mesi, scegliere di operarlo come contratto a tempo determinato limitato alle emergenze. Quindi il suo contributo viene ridotto del 30% per il periodo prescelto.

Pertanto, il concorrente gode della garanzia del contratto entrante a lungo termine e del prezzo economico del contratto a tempo determinato.

Chi è esattamente la garanzia francese?

È un’offerta sviluppata dall’ufficio polinesiano di International-Santé.com, a 1lui è Uno strumento di confronto dell’assicurazione sanitaria in francese per espatriati e coloro che non sono riusciti a trovare un contratto di questo tipo sul mercato. Sono forniti dal Gruppo Generali, la compagnia assicurativa leader nel mondo, mentre i servizi di evacuazione e assistenza sono forniti da Vyv IA, erede di MGEN, che assicura migliaia di espatriati in tutte le scuole superiori francesi del mondo.

Questa offerta non è destinata ai francesi ma è soggetta al 100% alle normative francesi sull’assicurazione sanitaria. Ciò è particolarmente rassicurante per gli assicurati.