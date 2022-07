Una specie rara di pesce fotografato sulla Grande Barriera Corallina

© MDV / Wikimedia Commons

La Grande Barriera Corallina ci offre un bellissimo tesoro marino. In effetti, lì è stata girata una sorpresa rara. spiegazioni.

Era in occasione di un viaggio di immersione livellata la grande Barriera Corallina La biologa marina Jorga Gilmore l’ha scoperto raramente il mio re decise, allungato e sottile come un foglio A4. Per individuare questo esemplare, ha reclutato Tahn Miller, una delle principali guide della barriera corallina, come riportato inSocietà di radiodiffusione australiana (ABC).

“All’inizio non potevo dire che tipo di pesce fosse, ma poi ho visto il corpo luminoso di mercurio, gli occhi prominenti e la pinna dorsale molto sottile che correva dalla testa alla coda, ondeggiando come piccole onde che si spingevano nell’acqua”.spiegato a 9 notizie Miller sta cucinando. “Sapevo di aver trovato qualcosa di raro nella Grande Barriera Corallina. Fortunatamente, avevo la mia macchina fotografica e ho iniziato a scattare subito”.

Finalmente è Tyson Roberts, un ex ricercatore associato a Istituto di ricerca tropicale Smithsonian A Panama e un esperto di regalecid, che ha confermato che il pesce è giovane Reale Russellun tipo elusivo di regalecid trovato nelle profondità dell’oceano. “Questo è il primo record di questa specie dalla Grande Barriera Corallina e dalla costa orientale dell’Australia”Tyson Roberts ha detto alla ABC.

Esperto finale: “Altre specie recalcidi sono state registrate dall’Australia sud-orientale, ma questo è Regalecus glesne, che vive in acque fredde e ha due bordi della pinna dorsale sopra la testa, diversi dall’individuo avvistato nell’opale della barriera corallina. È sorprendente che l’oceano abbia ancora dei segreti. proprio quando pensi di aver visto tutto, accade la magia. C’erano circa 40 persone in acqua quel giorno e siamo stati tutti molto fortunati a vivere questa scoperta”.