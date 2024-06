Una scoperta rara e meravigliosa… Cos’è questa formica blu, la nuova specie scoperta in India?

La rivista afferma che un team di ricercatori indiani guidati dallo scienziato Ramakrishnaya Sahanshree ha scoperto “un nuovo tipo di formiche con un attraente colore blu metallico”. Zookeys È stato pubblicato lo studio su questa straordinaria scoperta.

notato prima Scienza e futuroQuesto studio specifica che la scoperta è stata fatta in India, ai piedi dell’Himalaya orientale.

La scoperta rappresenta “la prima nuova specie di Paraparatrechina in 121 anni, dalla descrizione dell’unica specie precedentemente conosciuta, P. aseta (Forel, 1902), nel subcontinente indiano”.

Più di 110 anni dopo la prima spedizione nella stessa zona, il team di ricercatori indiani è tornato in questa zona per documentarne la biodiversità (fauna e flora). In questa occasione hanno fatto questa straordinaria scoperta.

Nella loro recensione, specificano che “le formiche Paraparatrechina sono generalmente piccole formiche, lunghe da 1 a 2 mm, e si trovano generalmente nelle regioni biogeografiche tropicali africane, australiane, indoamericane, oceaniche e paleartiche”.

Il corpo della formica è blu ad eccezione delle antenne e della mascella inferiore.

Zookeys



Attualmente Paraparatrechina comprende 38 specie valide e quattro sottospecie valide. Bisognerà ora aggiungere Paraparatrechina neela (che significa blu nei dialetti indiani).

Versare scienza e futuro, Il colore blu di questa formica è difficile da spiegare perché “rimane relativamente raro nel mondo animale”. I ricercatori sottolineano inoltre che si tratta di “molto rari nella famiglia delle formiche” Formicidae.