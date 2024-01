Ubisoft non vuole che i giocatori possiedano i propri giochi

Mentre Ubisoft ha appena pubblicato Prince of Persia: The Lost Crown, un comunicato dello studio franco-canadese è preoccupante…

Ubisoft è sicuramente lo studio che ha creato franchise cult come Assassin's Creed, Far Cry o Prince of Persia. Ma è anche uno studio spesso criticato e controverso. Sul campo, una nuova dichiarazione di Philippe Tremblay, Direttore degli abbonamenti di Ubisoft, fa sollevare le sopracciglia.

Infatti, mentre l'azienda sta rivedendo a fondo la sua offerta di abbonamenti Ubisoft+, l'azienda sembra vedere il futuro dei videogiochi come un futuro non solo del tutto intangibile, ma soprattutto basato su abbonamenti. Ed è così che lo dichiara Philippe Tremblay: “ Le persone sono abituate a non avere una propria collezione di CD o DVD. Quindi si tratta di abituarsi al fatto di non avere il proprio gioco.

Dichiarazione controversa. Perché il fatto di possedere un giocattolo fisico è visto come una garanzia di sicurezza, poiché, privati ​​della materialità, non siamo sicuri che potremo continuare a possedere i giocattoli che abbiamo acquistato in un futuro più o meno lontano. Oltre all'aspetto “collezionista” e al collegamento all'oggetto, c'è soprattutto la garanzia di poter continuare ad accedere al gioco, almeno finché il disco (o la cartuccia per i fan Nintendo) rimane in buone condizioni, e che disponiamo di una piattaforma che consente il supporto alla lettura.

E per quanto riguarda il principio stesso dell'abbonamento, si tratta di un ulteriore livello di incertezza, poiché interrompere l'offerta di abbonamento in qualsiasi momento comporterà la perdita dell'intera libreria… come nel caso ad esempio del gioco The Crew, che sarà presto disponibile essere ingiocabile dopo la chiusura dei server, anche per i possessori del gioco (digitale o in scatola).

_

Segui Geco su Facebook, Youtube E Instagram per non perdere nessuna bella notizia, quiz e offerta.

Ricevi le nostre ultime notizie direttamente sul tuo WhatsApp iscrivendoti a Il nostro canale.