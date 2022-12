Una richiesta di aiuto dalla sonda Insight della NASA da Marte mentre si prepara a lasciare il Pianeta Rosso ~ LesNews

Il robot dice che potrebbe inviare il suo messaggio finale da Marte mentre la polvere rossa soffoca la sua fonte di energia

La sonda InSight della NASA ha inviato quello che potrebbe essere il suo ultimo messaggio da Marte, conducendo una missione storica per scoprire i segreti dell’interno del Pianeta Rosso.

A novembre, l’agenzia spaziale ha avvertito che i suoi giorni “robot” potrebbero volgere al termine mentre la polvere continua ad addensarsi e soffocare l’energia della sonda InSight.

“La potenza della navicella continua a diminuire mentre la polvere portata dal vento si addensa sui pannelli solari”, ha scritto la NASA in un aggiornamento del 2 novembre. La fine è prevista nelle prossime settimane.

Un messaggio condiviso lunedì sull’account Twitter di NASA Insight diceva: “La mia potenza è davvero bassa, quindi questa potrebbe essere l’ultima immagine che posso inviare. Ma non preoccuparti per me: il mio tempo qui è stato produttivo e pacifico. Se solo potessi continua a parlare con la squadra della mia missione, ma verrò presto a controllare qui. Grazie per essere rimasto con me”.

Un messaggio dall’account Twitter di NASA Insight:

Il mio potere è davvero basso, quindi questa potrebbe essere l’ultima foto che posso inviare. Non preoccuparti per me però: il mio tempo qui è stato produttivo e tranquillo. Se posso continuare a parlare con la mia squadra della missione, lo farò, ma firmerò presto qui. Grazie per stare con me. pic.twitter.com/wkYKww15kQ – NASA InSight (@NASAInSight) 19 dicembre 2022

La sonda robotica Geologo, dotata di martello e sismografo, è atterrata per la prima volta su una brulla distesa diPiane del Paradiso (seconda regione vulcanica di Marte) nel novembre 2018.

Da allora ha condotto scavi geologici e ha effettuato le prime misurazioni dei terremoti con un sismometro ad alta tecnologia posizionato direttamente sulla superficie di Marte.

Questa sonda a energia solare ha rilasciato un aggiornamento il mese scorso, ricordando il suo tempo nello spazio.

“Ho avuto la fortuna di vivere su due pianeti. Quattro anni fa, sono arrivato illeso il secondo giorno, con grande gioia della mia famiglia che è rimasta sul primo. Grazie al mio team per avermi inviato in questo viaggio di scoperta. Io spero di poter essere orgoglioso di te”, ha detto.

Dopo il suo lancio, la sonda Insight ha misurato più di 1 300 eventi sismici, e più di 50 d’entre eux avaient des signaux suffisamment clairs pour que l’équipe puisse en déduire des information sur leur placement sur Mars, selon les résultats publiés de la missione.

I dati del rover hanno anche fornito dettagli sugli strati interni di Marte, il suo nucleo liquido, i resti sorprendentemente variabili sotto la superficie del campo magnetico in gran parte estinto, il tempo e l’attività sismica.

Prima del suo lancio nel 2018, il capo scienziato della NASA, Jim Green, ha affermato che la missione era “di fondamentale importanza per comprendere le origini del nostro sistema solare e come è diventato quello che è oggi”.

La NASA dichiarerà la missione completata solo quando la sonda InSight mancherà Due controller con l’altra sondaQuesto è uno in orbita attorno a Marte che trasmette informazioni alla Terra.

nel 2018, opportunità da veterano; Il rover su Marte ha annunciato la fine della sua missione di 15 anni trasmettendo un’immagine incompleta di Perseverance Valley.

Una violenta tempesta di polvere ha oscurato il cielo intorno al rover a energia solare, oscurando il sole e lasciando dietro di sé un’immagine scura con macchie bianche dovute al rumore della telecamera. La trasmissione si interrompe prima che l’immagine completa possa essere inviata…