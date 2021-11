Clockwork Aquario uscirà in digitale il 30 novembre per PS4 e Switch

Dopo aver perso quasi tre decenni, il gioco d’azione a scorrimento laterale e l’ultimo titolo arcade del leggendario studio di sviluppo non sono mai stati rilasciati. WestonTornerò finalmente in vita! Per farti entrare nell’atmosfera, un nuovissimo trailer ti mostra l’incredibile e colorato gameplay che ti sta aspettando!

Clockwork Aquario presenta livelli creati in modo fantastico con una bella grafica pixel colorata. Facile da imparare, avvincente gameplay a scorrimento laterale e controlli immediatamente intuitivi, entri in azione mentre affronti una serie di cattivi! Scegli il tuo personaggio preferito e conquista tonnellate di nemici e boss unici con Huck Londo, Elle Moon o il robot gigante Gush – da solo o con il tuo giocatore preferito in modalità cooperativa! Completato con una fantastica colonna sonora della leggenda di Westone Shinichi Sakamoto, Clockwork Aquario è valsa la pena aspettare.

« Clockwork Aquario è una fantastica opera d’arte 2D, in cui i pixel mettono i loro cuori e le loro anime. Vorrei esprimere il mio sincero rispetto e gratitudine a coloro che hanno lavorato così duramente per riaverlo. – Ryuichi Nishizawa (direttore capo e co-fondatore di Westone) v