Una novità mondiale: gli scienziati cinesi sono riusciti a trapiantare “reni umani” nei maiali

In questo studio, i cui risultati sono stati pubblicati giovedì sulla rivista scientifica Cell Stem Cell, i ricercatori dell’Istituto cantonale di scienze biomediche e della salute si sono concentrati sui reni perché sono tra i primi organi a crescere e vengono spesso trapiantati nell’uomo.

Se recentemente i ricercatori negli Stati Uniti sono riusciti a trapiantare reni di maiale geneticamente modificati, o addirittura un cuore, negli esseri umani, gli scienziati in Cina hanno scelto un altro approccio cercando di far crescere un rene il più vicino possibile a un rene umano.

“Gli organi mutanti sono stati precedentemente trapiantati nei topi e gli organi dei topi nei topi, ma i precedenti tentativi di trapiantare organi umani nei maiali sono falliti”, ha affermato Liangxu Lai, uno degli autori principali dello studio.

“Il nostro approccio ha migliorato l’incorporazione delle cellule umane nei tessuti riceventi e ci permette di coltivare organi umani nei maiali”, aggiunge.

Per Dusko Ilić, specialista in cellule staminali al King’s College di Londra, questo studio “descrive i passi fondamentali per un nuovo approccio alla bioingegneria degli organi utilizzando i maiali come incubatrice per la crescita degli organi umani”.

Oltre alle questioni etiche, ci sono ancora molte sfide che questo esperimento deve affrontare per costituire una soluzione praticabile per affrontare la carenza di donatori di organi, “ma si tratta comunque di una strategia meravigliosa che merita di essere approfondita”, aggiunge questo specialista, che non ha partecipare a questo esperimento. Studio cinese.

Stato ereditario

Una delle maggiori sfide nella produzione di tali ibridi è che le cellule suine competeranno con le cellule umane. Per superare questo ostacolo, il team del Canton Institute ha utilizzato un nuovo strumento di modifica del genoma chiamato CRISPR, che ha permesso loro di tagliare il DNA in una posizione specifica.

Nello specifico, hanno eliminato due geni associati allo sviluppo dei reni nel feto di maiale per creare quella che chiamano una “nicchia”. Poi hanno aggiunto cellule staminali umane pluripotenti, capaci cioè di trasformarsi in qualsiasi tipo di cellula.

In totale, i ricercatori hanno impiantato 1.820 embrioni in 13 madri surrogate e hanno interrotto la loro gravidanza dopo 25-28 giorni per vedere se la sperimentazione avesse avuto successo.

Ma cinque dei feti selezionati per l’analisi avevano reni funzionanti in questo stadio di sviluppo e stavano cominciando a sviluppare l’uretra che alla fine avrebbe collegato i reni alla vescica.

I ricercatori hanno concluso che era composto tra il 50% e il 60% di cellule umane.

“Abbiamo scoperto che creando una nicchia adatta nell’embrione di maiale, ciò consente alle cellule umane di prendere il loro posto in modo naturale”, ha affermato Chen Dai, coautore dello studio, aggiungendo che cellule umane sono state trovate nel midollo spinale e nel cervello di maiali. Maiali.

Sebbene non siano state trovate cellule umane negli organi riproduttivi dei suini, la loro presenza al di fuori dei reni, soprattutto nel cervello, solleva questioni etiche sulle creature ibride, osserva Darius Videra, professore di biologia molecolare all’Università di Reading.

Al momento, il team cinese ammette di non essere pronto a trapiantare uno di questi reni in un essere umano, ma spera di riuscirci un giorno migliorando la propria tecnologia.

Uno dei problemi principali è che i reni prodotti in questo modo conservano un sistema di cellule vascolari ereditate dai maiali, che potrebbe causare rigetto se questi organi venissero trapiantati nell’uomo.

Oltre ai reni, il team del Canton Institute sta già lavorando al trapianto di altri organi umani nei maiali, come il pancreas o il cuore.