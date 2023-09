La dieta della madre influenzerà diverse generazioni!

Mele ed erbe aromatiche

Cosa hanno scoperto gli scienziati australiani? Studiando il processo dietro la distruzione dei “cavi di comunicazione” essenziali per il corretto funzionamento del cervello, che sono fibre nervose chiamate assoni, si sono chiesti. “Se i prodotti naturali presenti nella dieta fossero in grado di stabilizzare questi assoni e prevenirne la rottura”Rallentando così la degenerazione cerebrale, spiega il professor Roger Pocock, autore principale dello studio.

E così hanno scoperto che l’acido ursolico, una molecola presente nelle mele e in alcune erbe aromatiche (basilico, rosmarino, timo, origano e salvia) sembrava aiutare a rallentare la distruzione degli assoni.

commento? “Abbiamo scoperto che l’acido ursolico provoca l’attivazione di un gene che produce un tipo specifico di lipide. Questo particolare lipide previene anche la fragilità assonale man mano che gli animali invecchiano, migliorando la trasmissione assonale e quindi la loro salute generale. ».

Una nota di interesse per il feto durante la gravidanza e per la generazione successiva: “Questa è la prima volta che è stato dimostrato che il grasso è ereditario.”Pocock, appassionato di pubbliche relazioni. La dieta di una madre può influenzare non solo il cervello dei suoi figli, ma anche le generazioni successive.Lui continuò. I risultati sono promettenti, almeno nei nematodi, che non sono stati ancora confermati nell’uomo.

fonte : Biologia cellulare normale Lapix Cortex – Agosto 2023