Una licenza inquinante impropria per i conducenti più ricchi

Il Parlamento europeo ha adottato l'”Emendamento Ferrari” che esclude i produttori di “supercar” dal rinunciare ai propri motori a combustione nel 2035. O come i super ricchi finiscono sempre per vincere.

Questo articolo è riservato agli abbonati







Giornalista presso il Dipartimento di Economia

Di Julian Busseler



Pubblicato il 06/10/2022 alle 15:05 Tempo di lettura: 3 minuti



unn chiamali eccellente e altri hypercar Per la sua capacità di far saltare tutti i calibri, quelli con potenza e velocità, ovviamente, ma anche quelli lussuosi all’esterno, con un impressionante rinforzo in fibra di carbonio, e all’interno, con Alcantara illimitata e rare finiture in pelle. i loro prezzi? stratosfera. i loro fan? Inevitabilmente, gli automobilisti più ricchi del mondo, per una manciata di loro, non esitano a condividere la loro passione per le auto (molto) grandi con i loro fan sui social network. Una dedica speciale a GMK, monegasco per il team automobilistico “randagio”, con 1,58 milioni di iscritti YouTube.



Questo articolo è riservato agli abbonati



Con questa offerta, goditi: Accesso illimitato a tutti gli articoli, file e report della redazione

Accesso illimitato a tutti gli articoli, file e report della redazione Il giornale in versione digitale

Il giornale in versione digitale Comodità di lettura con annunci limitati