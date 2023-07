In casa Skoda, ecco la station wagon elettrica che potrebbe sostituire l’Octavia Combi

Come tutte le case automobilistiche, Skoda si prepara alla sua trasformazione elettrica. Il marchio ceco del Gruppo Volkswagen ha chiarito la sua offensiva, che includerà sei modelli moderni entro il 2026.

Con modelli eleganti, Skoda presenta la sua futura gamma elettrica che sarà completata entro il 2026. © dott

La tabella di marcia comprenderà, tra l’altro, un piccolo crossover urbano di 4,20 metri che sarà commercializzato nel 2025. Avrà come cugini i modelli Seat e Volkswagen e, come loro, sarà prodotto in Spagna. Sarà basato sulla piattaforma tecnologica MEB rilasciata dalla concept car ID.2 tutti insieme. Questo concorrente della Peugeot e- del 2008 e della futura Renault 4 avrà una capacità di 360 litri degna di quella della berlina compatta Skoda Scala con la sua posizione nel segmento superiore.

Da leggere: In Skoda stiamo preparando un piccolo SUV, ed ecco come potrebbe essere

Sostituzione Octavia Combi

La station wagon elettrica Škoda avrà una lunghezza di 4,60 m. © dott

Per rimanere proprio in questo elemento di volume di carico, Skoda convertirà la station wagon compatta in una station wagon elettrica. Al momento il progetto si chiama Combi EV, e i designer del marchio gli hanno comunque dato il soprannome di “highway bullit” per evidenziare la sua autonomia favorita da una silhouette bassa e aerodinamica. Questa vettura è lunga 4,60 metri, quasi le stesse dimensioni dell’Octavia Combi. e 40 cm più corta della Volkswagen ID 7 da cui prenderà la base. Questa svolta moderna raggiungerà la gamma alla fine del 2026.

Prenderà di mira la Peugeot e-308 SW, la Opel Astra Sports Tourer Electric e la cinese MG5, tutti prototipi termici elettrificati. che non sarebbe il caso Skoda è stata progettata fin dall’inizio per funzionare con l’elettricità. Pertanto, le batterie nel pavimento non invaderanno la sospensione, a cui è necessario fare riferimento nella clip Come al solito Skoda. Il marchio ha finora esposto solo una scultura che permette comunque di apprezzare appieno i volumi e le proporzioni della vettura. La nostra illustrazione chiarisce le cose.

Leggi anche: SUV, compatte, berline: le cose si muovono in casa Skoda nel 2023!