Una lattina che uccide una delle sue mucche Fabian, allevatore di Kivukamp: “Vediamo tante lattine”

Non sono evidenti lesioni gravi. Dalla bocca gli è uscito solo un po’ di sangue. Fabian Strupp, agricoltore di Cuivaukamp, ​​non ha quasi dubbi. La sua mucca è morta dopo aver mangiato una lattina gettata ovunque.

“Sabato mattina questa mucca non aveva nulla. L’abbiamo trovata la sera in questo stato. Inoltre avrebbe dovuto partorire alla fine di luglio”. Fabiano spiega.

Il prato si trova a poche decine di metri dalla sua fattoria, tra rue Fénèque e rue Isolée, è un luogo discreto dove la maleducazione è chiaramente regolare. “Lattine, ne vediamo molte, Confermo Fabian Stroop. Le nostre trince sono dotate di rilevatore in acciaio, ma non sempre è sufficiente.

Soprattutto perché diversi anni fa c’era un grosso problema con le nuove lattine di alluminio che scivolavano tra le fessure. Una vera preoccupazione per gli agricoltori, molti dei quali si trovano già svantaggiati.

Il danno è morale e finanziario. “Si può stimare sui 2000 euro. Questa è la prima volta che ci succede questo, Fabian Stroop spiega. Per come è successo, sono abbastanza sicuro che sia morta per aver ingoiato una lattina, o parte di essa.

Un’occasione per colpire nel segno e ricordare che lanciare una lattina può provocare la morte di un animale quando è così facile smaltirla in sacchetti progettati a tale scopo…