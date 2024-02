Una donna che ha perso la sorella denuncia i gravi fallimenti negli ospedali di Cannes e Grasse

Therese Sheeran ritiene che gli ospedali delle città di Cannes e Grasse, nelle Alpi Marittime, non abbiano tenuto adeguatamente conto del peggioramento delle condizioni di sua sorella, morta dopo essere stata morsa da un cane.

Un anno e mezzo fa Frances Sheeran venne morsa da un cane. Le sue condizioni peggiorarono rapidamente e fu ritrovata dalla sorella Alle situazioni di emergenza Da Cannes (Alpi Marittime). “Era in uno stato terribile, ma l'abbiamo lasciato. Non ho visto cosa hanno fatto, ma forse non hanno prestato le cure adeguate”.«Dice Therese e sottolinea al personale infermieristico che le devono essere somministrati degli antibiotici sorella. “Ho avuto un medico al telefono (…) e mi ha detto: Tua sorella, il suo sangue è cattivo”.



“Non può più parlare”

Conferma che gli antibiotici non sono necessari e Frances lascia il pronto soccorso nel cuore della notte. Le sue condizioni stanno peggiorando. “Non poteva parlare e quando le ho messo il termometro in bocca, non riusciva ad aprire la bocca.” Il giorno successivo è stata nuovamente ricoverata in ospedale, questa volta a Grasse (Alpi Marittime). Ma l'urgenza della sua situazione non è stata ancora presa in considerazione, secondo Therese. Sua sorella lo chiama all'una di notte. Questa è l'ultima volta che gli parlerai. Dopo la chiamata, l'ospedale di Grasse ha affermato di rispettare la riservatezza medica, mentre lo ha affermato il pronto soccorso di Cannes “Accuse dei media” Confermano di avere a disposizione della giustizia tutti gli oggetti in loro possesso.