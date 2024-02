12:00 Notizie – Regno Unito: uomo aggredisce madre e figli con sostanze chimiche, il sospetto è in fuga

Iniziò un vero e proprio inseguimento oltre Manica La sera di mercoledì 31 gennaio. sulle telecamere di sorveglianza, Il sospettato Abdul Yazidi aggredisce la famiglia in macchina. Cade sulla madre e sui suoi due figli Soda caustica o acido. Dopo che i vicini hanno sentito le urla e hanno lasciato le loro case, hanno spaventato l'aggressore.

“La sera dell'attacco ci è stato chiesto di non aprire le porte a nessuno – racconta un abitante della zona – si sentivano molti elicotteri. Oggi tutto è tornato alla normalità perché le operazioni di ricerca non si svolgono più”. concentrato qui.” Il quartiere dove sono avvenuti i fatti. La polizia ha rilasciato una foto del sospettato Il suo volto è stato bruciato durante l'attacco.

La polizia indica che è facile identificare l'uomo con questa ferita. Ma il sospettato non dovrebbe essere avvicinato. Se l'attacco era mirato, l'individuo era pericoloso e cÈ stato condannato per violenza sessuale nel 2018. Originario dell'Afghanistan, gli è stato rifiutato due volte l'asilo politico nel Regno Unito prima di ottenerlo finalmente qualche anno dopo.

Abdul Yazidi vive a Newcastle, nel nord dell'Inghilterra. Le autorità ci credonoL'attaccante ha ora lasciato Londra per tornare nella sua regione natale. Madre e due figli È ancora in ospedale. Tutte e tre le vittime potrebbero avere conseguenze per tutta la vita da questo attacco.

rabbia agricola – Dopo le dichiarazioni di Gabriel Attal. Molti blocchi imposti agli agricoltori sono stati o sono in fase di rimozione Attraverso il paese. Segnala perA6 vicino a Chili Mazzarino (Essonne) dove la strada è ormai completamente vuota.

Guerra in Ucraina – C'erano due operatori umanitari francesi Abbattuto da un drone russo Nel sud dell'Ucraina. Su X (ex Twitter), Emanuele Macron denuncia”Un atto vile e immeritato“.



Campionato Sei Nazioni – A Marsiglia,La 15esima della Francia sfida l'Irlanda venerdì 2 febbraio durante la partita inaugurale. Questa partita sta arrivando Davvero cruciale Per gli azzurri, che puntano alla vittoria finale dopo il fallimento patito durante l'ultimo Mondiale.

