Una compagnia aerea in partenza dall’aeroporto di Bruxelles

SkyAlps, compagnia aerea italiana, offrirà ora i suoi collegamenti dall’aeroporto di Anversa, in particolare per soddisfare la crescente domanda tra la città fiamminga e l’Italia.

Pubblicato il 25/08/2022 alle 14:26 Tempo di lettura: 1 minuto



IlLa compagnia aerea italiana SkyAlps lascerà Bruxelles per Anversa questo inverno, e da lì volerà a Bolzano, nelle Dolomiti, nel nord Italia.







Questa compagnia ha iniziato ad operare voli da Zaventem durante l’ultima stagione di volo invernale. Per il prossimo passo, tutte le sue operazioni saranno effettuate nel Benelux da Anversa, poiché la compagnia non offrirà più voli tra l’Italia e Rotterdam.

Tra il 21 dicembre e la metà di aprile SkyAlps opererà tre voli settimanali con piccoli aerei (78 passeggeri) per Bolzano. Questa città altoatesina è considerata la porta d’accesso alle Dolomiti, una popolare area per gli sport invernali.







“C’è una forte domanda di voli tra Anversa e l’Italia”, spiega Eric Dumas, amministratore delegato dell’aeroporto di Anversa. Attraverso questo percorso, puntiamo anche al turismo in arrivo. Vogliamo anche promuovere Anversa e Fiandre per gli italiani come destinazione turistica della città.