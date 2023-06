Ecco il sostituto di Sophie Davant in “Deal Sealed”: “Sono molto contenta di questa mossa”

Da sabato, Le Parisien ha annunciato che sarà Giulia Vignali “molto felice di questa transizione” a prendere le redini di “Final Affaire” di France 2. Che dire del “Télématin” che ha ospitato (che ha concordato che le squadre non erano necessariamente in buona forma) allora ? Il quotidiano francese ha rivelato che la fortunata vincitrice sarà Marie Portolano, bollita da M6 presentando “Miglior Pasticcere” e succedendo a Giulia Vignali nella trasmissione. L’ultima stagione del cooking show, già registrata, andrà in onda anche all’inizio dell’anno scolastico, mentre Marie Portolano affiancherà già Thomas Soto nel film d’animazione “Télématin”, su France 2.

Giulia Vignali durante la sua visita a Bruxelles con il miglior pasticcere © JC Guillaume Pronta ad affrontare questa nuova sfida, Giulia Vignali avrebbe voluto, secondo indiscrezioni, mettere in scena da sola il suo show. “Anche se è un po’ annoiata da ‘Affaire Conclue’ perché le riprese possono essere lunghe e ripetitive, tutt’altro che quello che ha fatto finora…”, ha detto una fonte ai parigini. E come vi abbiamo annunciato la scorsa settimana, Sophie Davant, nel frattempo, dovrebbe unirsi a Europe 1 all’inizio dell’anno accademico. Si noti, tuttavia, che Julia Vignali, la compagna di Kad Merad, viene assunta solo per presentare programmi trasmessi dal lunedì al venerdì. Per quanto riguarda i bonus e le offerte del fine settimana per Deal Done, “Le discussioni sono ancora in corso tra France Télévisions e Sophie Davant”. Secondo una “fonte vicina al file” secondo Puremedias. Chi controlla all’improvviso il miglior pasticcere della M6? Visto che il programma va in onda anche su RTL-TVI nel nostro Paese, perché non avere un presentatore belga?