Un video del principe Louis con suo padre suscita l’interazione dei netizen: “Sembrava un po’ turbato”.

Non lo offriamo più. All’età di cinque anni, il principe Louis è diventato il beniamino della famiglia reale britannica e le sue uscite pubbliche ricevono la massima attenzione. La sua apparizione durante la tradizionale festa di Natale di Kate Middleton non ha fatto eccezione.

Osserva attentamente Louis

Sabato 9 dicembre, il Principe e la Principessa del Galles hanno svelato il loro biglietto d’auguri e sono arrivati ​​all’Abbazia di Westminster con i loro figli, George, Charlotte e Louis. Quest’ultimo è stato molto protettivo nei confronti del padre per tutta la serata come testimonia un video poi diventato virale su TikTok. William rimase con suo figlio e non gli lasciò andare la mano per assicurarsi che stesse bene. “Lewis afferrò rapidamente la mano di suo padre, molto carino. O ““Louis sembrava un po’ turbato e stanco, quindi William lo guardò.”Possiamo leggere sulla piattaforma che il video ha ricevuto più di 700.000 visualizzazioni.

Il principe Louis ha gestito male la sua nuova emarginazione: “Un’enorme delusione”

L’estate scorsa, Kate Middleton ha parlato apertamente di suo figlio di 5 anni. “Dimentichi quanto è piccolo un bambino quando vedi queste scarpine e cose del genere. Penso ancora che Louis sia il mio bambino, anche se adesso è un bambino. Lo ha annunciato durante una visita a un ente di beneficenza per aiutare le giovani madri.

