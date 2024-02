Un satellite europeo alla fine della sua vita tornerà nell'atmosfera, ma dove e quando?

Il processo di ritorno sulla Terra è iniziato nel 2011 per evitare che la distruzione accidentale di un satellite in orbita disperdesse detriti nello spazio. Il rientro del satellite ERS-2 dovrebbe avvenire ovunque entro pochi giorni, ma il rischio di danni alla Terra è minimo, sottolinea l'Agenzia spaziale europea.

Il cielo ci cadrà in testa? Il satellite europeo per l'osservazione della Terra, chiamato ERS-2, si sta preparando a rientrare nell'atmosfera terrestre in un modo così incontrollato che, secondo l'Agenzia spaziale europea (ESA), gran parte dello strumento dovrebbe bruciarsi. Se la data del ritorno – intorno alle 12:10 di mercoledì 21 febbraio, secondo le ultime stime – è nota o vicina, la potenziale zona di impatto dei detriti rimane al momento indeterminata.

“Man mano che ci avvicineremo all'inizio della giornata scolastica, saremo in grado di farlo Previsione dell'ora e del luogo (in tempo reale su questo sitondr) con più certezza“, nota l'Agenzia spaziale europea sul suo sito web.

Questo processo di backup, molto raro all'ESA, è in atto da molto tempo per evitare la distruzione accidentale – ad esempio a seguito di una collisione – dovuta alla dispersione di detriti pericolosi per i satelliti attivi. O, peggio ancora, la Stazione Spaziale Internazionale (ISS) e i suoi abitanti. su di lui Sito InternetL'Agenzia spaziale europea rileva di aver attuato”Una serie di 66 manovre di espulsione del satellite tra luglio e agosto 2011, che hanno esaurito il carburante rimanente del satellite e ridotto la sua altitudine media da 785 km a 573 km.Da allora, il veicolo ha perso il controllo e si è ritirato gradualmente verso la Terra, sotto l'influenza della gravità, raggiungendo un'altitudine di circa 500 chilometri.

Si stima che la parte più grande del satellite che può raggiungere la Terra sia di 52 chilogrammi.

Enrico Lore

Nonostante questi dubbi, secondo gli esperti dell’ESA, la possibilità che i detriti causino danni alla Terra è minima. “Il rischio che un pezzo di satellite ci cada in testa è stimato in 1 su 100 miliardi“, ha annunciato in conferenza stampa Benjamin Bastida, ingegnere specializzato in detriti spaziali presso il Centro europeo per le operazioni spaziali (Esoc), che segue attentamente il percorso del veicolo per prevedere con precisione dove e quando cadranno i suoi resti. La maggior parte delle 2,5 tonnellate di i detriti bruceranno ERS-2 entrando nell'atmosfera. “Si stima che la parte più grande del satellite che può raggiungere la Terra sia di 52 chilogrammi.“, ha stimato Henri Lohr, che lavora nella direzione dei programmi di osservazione della Terra dell'Agenzia spaziale europea.

Altri satelliti seguiranno alla fine della loro vita

Non è la prima volta che l'agenzia spaziale esegue questo tipo di manovra. Il 28 luglio, il satellite europeo incaricato di studiare il movimento dei venti, Aiolos, ha subito la stessa sorte, con la differenza che è tornato sulla Terra in modo controllato perché la sua orbita (300 chilometri) era inferiore all'orbita di ERS-2. Il veicolo è caduto nuovamente nell'Oceano Atlantico. Dopo ERS-2 sarà la volta di Cluster a settembre, poi di Integral a dicembre. L’Agenzia spaziale europea ha recentemente adottato una carta sullo “smaltimento dei detriti” per le missioni spaziali progettate dal 2030 in poi.Le nostre missioni in orbita terrestre sono sempre più progettate per eseguire rientri controllati di fine vita, consentendo agli operatori di mirare con precisione all’area della Terra in cui rientrano.“, conferma l'agenzia spaziale.