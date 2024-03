PlayStation, la realtà aumentata per costruire nuovi mondi di gioco in un brevetto

Gli occhiali per realtà aumentata di PlayStation sono oggetto di un nuovo brevetto di Sony. Il documento, presentato nell’agosto 2023, è stato pubblicato nei giorni scorsi. La tecnologia descritta nel brevetto è molto particolare. Secondo la descrizione, infatti, il nuovo dispositivo permetterà di creare oggetti nella realtà e vederli prendere forma nei videogiochi. Ad esempio, puoi piegare un pezzo di cartone per formare una specie di cerchio. Osservando il risultato del nostro lavoro utilizzando occhiali per realtà aumentata, abbiamo potuto vederlo trasformato in un vero e proprio design di videogioco. Un altro esempio descritto riguarda la possibilità di creare un sistema di piattaforme che sarebbero poi a disposizione del protagonista di un videogioco platform. Naturalmente sarà anche possibile riunire più costruzioni in un'unica struttura. A semplificare la tecnologia sarà il fatto che non si baserà su un dispositivo autonomo. Eventuali visori per realtà aumentata sfrutteranno la potenza di calcolo della PlayStation 5 o del PC per essere un prodotto più economico e quindi più accessibile. Trattandosi di un brevetto non è detto che il prodotto diventi una realtà commerciale. Resta il fatto che Sony esplora costantemente nuove forme di interattività andando nella direzione della realtà aumentata e della realtà virtuale.