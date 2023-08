Un risultato pesantissimo per la prima sconfitta stagionale dell’Unión Saint-Gilloise

L’Union Saint-Gilloise ha perso i primi punti della stagione in campionato. Gli uomini di Alexander Plessin hanno perso 4-0 a Mechelen.

Per il suo allenamento prima dello spareggio di Europa League contro il Lugano, ilUnione di Saint-Gilloise Ha concesso la sua prima sconfitta della stagione dietro Mechelen Barracks. L’inizio della partita è pieno di vitalità, con occasioni dalle parti, Antonio Morris Deve soprattutto lavorare per salvare la sua squadra con un tiro di Rob Shoffs dall’ottavo minuto.

Al-Ittihad ha finalmente recuperato per il primo gol al 38 ‘con un superbo tiro di destro Karim Merabti. Cinque minuti dopo, la Michelin pensa al contropiede ma Leon Lauerbach sembra in fuorigioco. Alla fine del tempo, la partita sarebbe potuta andare dall’altra parte, ma Puertas ha visto il suo tiro schiantarsi sul pezzo di terra.

Meno occasioni nella ripresa, ma una lezione sull’efficienza del Mechelen. In due sessioni, i locali hanno segnato il 3-0 Jeffrey Hermans E un compagno bulgaro. Prima che David Bates segnasse il 4-0 da fermo nei minuti di recupero, dopo le vittorie su Anderlecht e Standard, seguite da una vittoria per 5-1 sul Leuven, questa è stata la prima battuta d’arresto per il sindacato. Da una parte il Malinoi, dall’altra la prima vittoria stagionale sarà molto utile agli uomini di Stephen Devore.