Malessere su France 5: Vincent Dedienne ha provato Valve che non funziona su Bogdanov, affettuoso “disgustoso”

Invitato a promuovere il suo spettacolo “A Gala Evening”, il comico 34enne ha osato scherzare sul fatto che molti avrebbero considerato di cattivo gusto. Il francese che si esibisce al Bouffes du Nord, soffre le cancellazioni, le vicissitudini dell’epidemia, ogni sera dello spettacolo.

“A causa dello stigma della covidria (!), le persone hanno annullato la loro visita, quindi i posti verranno restituiti in vendita ogni sera. E il Covid per alcuni è un promemoria per altri, come si suol dire. Chiama in teatro o vieni in biglietteria! E se prendo il Covid, è Jerome Commander che mi sostituirà (sbagliato)‘”, scrive l’attore sul suo account Instagram spiegando che i posti sono disponibili tutti i giorni.

Quindi prova la valvola che non avrà l’effetto desiderato. Questo lunedì sera stavamo già imparando La triste notizia di Igor Bogdanov, sei giorni Dopo il suo gemello Grichka. Quindi Vincent Diden ha fatto questo collegamento per provare le sue battute, che hanno creato un momento di disagio sul set di Anne Elizabeth Lemoine.

“Ebbene sì, ad esempio, ci sono Bogdanov morenti… No, mi dispiace, non abbiamo il diritto di dirlo. No ma voglio dire, molte persone stanno cancellando a causa del covidCreato un momento di silenzio e di sguardi tra il pubblico sul set, Vincent Didin ha rilasciato le parole che hanno scioccato un parente dei gemelli Bogdanov, Cyril Hanoun.

Pochi minuti prima dello “scherzo” del comico, il presentatore del TPMP ha annunciato tristemente la morte del suo amico Igor Bogdanov. Con lo spettacolo appena finito, Cyril Hanoun ha notato la sequenza e ha immediatamente risposto sul suo account Twitter. “Sto finendo lo spettacolo lo vedo! Ma che peccato! La differenza tra questo ragazzo e i Bogdanoff è il rispetto per gli altri e la classe. Scioccato dalla rabbia arrabbiata! Spero che si scusi con la famiglia e i propri cari”, lui sta scrivendo.

Al momento della stesura, il comico non ha offerto le scuse che Cyril Hanoun si aspettava.