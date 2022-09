Un po’ di ottimismo: le 10 buone notizie in arrivo nei prossimi mesi

Non c’è bisogno di ripetere tutto ciò che mina il morale dei belgi. Concentrati sulle informazioni che possono far pendere la bilancia verso un maggiore ottimismo e benessere.

1. Risparmio. Nella maggior parte delle banche, i tassi sui conti di risparmio sono attualmente limitati allo 0,11%. Tuttavia, le banche raccoglieranno presto lo 0,75% di interesse sul denaro che hanno collocato presso la Banca centrale europea. Ciò promette un aumento del tasso di risparmio, uno specialista è garantito. quando ? Banks si guardano a vicenda, quando uno di loro si rompe, gli altri lo seguono

2. Energia. Approvato il “pacchetto energia a prezzo ridotto”. La stragrande maggioranza dei belgi riceverà uno sconto di 135 euro per il gas e 61 euro per l’elettricità a novembre e dicembre. Sono 392 euro senza documenti. Per quanto riguarda il controllo dell’olio, si va da 225 euro a 300 euro.

3. Indicizzazione. 10%: questa è la percentuale totale che l’indice dovrebbe raggiungere per diversi settori economici nel gennaio 2023″.La previsione non offre certezze, ma è chiaro che l’inflazione elevata nei mesi passati e futuri porterà a indicatori salariali con velocità e volume senza precedenti.Indice SD Workx.

4. Il volo. Un lungo soggiorno all’estero è diventato molto attraente. Al TUI si registrano prezzi bassi in Turchia e Tunisia: “Lì puoi prenotare un hotel all-inclusive per 750 euro al mese a persona e 900 euro in Spagna o Turchia‘”, afferma Sarah Sosin di TUI.

5. Cinema. “Avatar: La via dell’acqua”, diretto da James Cameron, il film più atteso dell’anno, uscirà il 14 dicembre. Dodici anni dopo la prima paternità.

6. TV. Dal 23 settembre è disponibile per tutti i clienti Proximus e Telenet un nuovo canale TV gratuito. ‘W Sport’ mette in evidenza tutti gli sport femminili, finalmente!

7. Cibo. È il ritorno del buon comfort food e soprattutto della raclette che i belgi amano. Anche buone notizie: i piccoli elettrodomestici scaldacandele sono veloci ed efficienti (li abbiamo testati, è fantastico), non serve elettricità!

8. Vacanze. Due lunghi weekend in vista. Se ti prendi un giorno libero lunedì 31 ottobre, avrai quattro giorni di fila grazie ad Halloween, che cade martedì 1 novembre. L’armistizio è avvenuto venerdì 11 novembre.

9. Parti. Addobbi e addobbi possono essere meno presenti nelle città, ma potremo festeggiare il Natale insieme, dopo due inverni di cui siamo stati privati ​​o frustrati.

10 piedi. Una buona corsa per i club belgi in Coppa dei Campioni dovrebbe dare un posto diretto alla qualificazione alla Champions League per i futuri campioni del Belgio.