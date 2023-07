Un picnic tra padre e figlia il giorno dopo la festa nazionale

Il principe Laurent e la principessa Louise del Belgio sono stati visti nella sede del festival Tomorrowland a Boom sabato 22 luglio. Il principe Laurent ha accompagnato sua figlia al festival elettrico più famoso. Il giorno prima, il fratello e la nipote di re Filippo avevano già assistito al grande concerto della festa nazionale al Parc du Cinquantenaire.

Una visita reale a Tomorrowland il giorno dopo il National Day

Il 17° Tomorrowland Festival è in pieno svolgimento alla De Schorre Farm di Boom, nella provincia di Anversa. Il popolare festival di musica elettronica si svolge nell’arco di due settimane, alla fine di luglio, e accoglie ogni anno DJ di fama mondiale. Quest’anno gli spettatori sono immersi in un mondo magico e magico, con un incredibile palcoscenico largo 160 metri che sembra un fantastico castello chiamato Adscendo.

Tomorrowland si svolge al De Schorre di Anversa. Il principe Laurent e la principessa Louise hanno visitato il sito sabato 22 luglio 2023 (Immagine: Histoires Royales)

Decine di migliaia di frequentatori del festival sono già andati a Tomorrowland durante il primo fine settimana. Tra le celebrità che fanno anche il viaggio, alcuni dei mantelli più sorprendenti hanno attirato l’attenzione dei paparazzi in posa all’ingresso del sito. Questo sabato, 22 luglio, il principe Laurent, 59 anni, del Belgio, si è presentato con sua figlia, la principessa Louise, 19 anni.

La principessa Louise incontra la giovane DJ Amber Broos

Questa non è la prima volta per il principe Laurent, che aveva già partecipato a una giornata al Tomorrowland nel 2014. Il re Filippo e la regina Mathilde hanno visitato il Tomorrowland nel 2017, e l’anno scorso è stata la principessa Delphine a fare un cameo al festival. La principessa Louise era particolarmente interessata al talento della giovane Amber Broos, che si esibiva sabato.

Amber Bros è il DJ più giovane ad esibirsi sul palco principale di Tomorrowland. Il suo set era programmato per le 19:30 circa Prima di lei, James Hype, Gordo e Lily Palmer si sono esibiti nel pomeriggio. Dopo Amber Bros, grandi dj come Alok, Afrojack, Dimitri Vegas, Like Mike e Alesso hanno dominato il palco principale.

La principessa Louise, quattordicesima in linea di successione al trono belga, ha avuto la fortuna di poter parlare con Amber Broos, che le ha dato alcune rapide lezioni per imparare a maneggiare i giradischi. Così la principessa Louise approfitta della sua vacanza per qualche settimana, dopo il suo primo anno di studi universitari nei Paesi Bassi, dove si è unita al settore delle arti liberali.

Il principe Laurent e la principessa Claire insieme alla principessa Delphine partecipano al ballo della Giornata Nazionale del 2023 al Parc du Cincontinere. La principessa Louise e suo fratello, il principe Nicolas, seduti dietro i genitori (Foto: F.Andrieu/Agencepeps/Content Curation/ABACAPRESS.COM)

Il giorno prima, il 21 luglio, il principe Laurent e sua figlia stavano già partecipando a un ballo di fine anno. Erano presenti i fratelli gemelli di Louise, i principi Nicholas ed Emeric, così come la loro madre, la principessa Claire. Insieme, hanno partecipato al grande gala del National Day, insieme ad altri membri della famiglia reale, tra cui il re Filippo, la regina Mathilde e i loro quattro figli. Il grande concerto si è concluso con uno spettacolo pirotecnico accompagnato da uno spettacolo di suoni e luci. Per il principe Laurent, questo è il terzo concerto in tre giorni dal giorno prima della festa nazionale, dove ha assistito al concerto di musica classica come preludio alla celebrazione della festa nazionale a Flagy.