Un nuovo studio rileva che la dipendenza da Internet influisce sull’attività cerebrale dei giovani

Dipendenza da Internet: una tendenza in crescita tra gli adolescenti

Secondo uno Stare Questo studio è stato pubblicato nel 2023 su Statista. Tre francesi su quattro utilizzano i social network. Altro Analisi 2022 Dello stesso autore rileva che il 29% degli intervistati si considera dipendente, mentre un ulteriore 8% si considera completamente dipendente. Dall’altra parte del canale A Indagine ufficiale La British 2022 Initiative conferma che quasi il 50% dei giovani adolescenti si considera “dipendente” dai social network.

Tuttavia, secondo uno studio, la dipendenza da Internet può causare cambiamenti significativi negli adolescenti, modificandone il comportamento e lo sviluppo del cervello. ” L’adolescenza è una fase cruciale dello sviluppo in cui il cervello è particolarmente vulnerabile agli impulsi associati alla dipendenza da Internet » spiega Max Zhang, autore principale dello studio.

Pubblicato in PLOS Salute MentaleLo studio ha esaminato dodici ricerche precedenti su 237 giovani, di età compresa tra 10 e 19 anni, a cui era stata diagnosticata la dipendenza da Internet tra il 2013 e il 2023.

I ricercatori hanno utilizzato la risonanza magnetica funzionale (fMRI) per analizzare la connettività funzionale del cervello dei partecipanti.

Comportamento e sviluppo: conseguenze della dipendenza da Internet sul cervello dell’adolescente

I ricercatori hanno osservato cambiamenti in molte reti neurali nei giovani, con un aumento dell’attività in alcune aree del cervello durante il riposo. Allo stesso tempo, si è verificata una diminuzione complessiva della connettività funzionale nelle aree del cervello associate al pensiero attivo, inclusa la rete di controllo esecutivo, responsabile della memoria e del processo decisionale.

I risultati di questo studio mostrano che i cambiamenti nella chimica del cervello possono portare a comportamenti di dipendenza e cambiamenti nello sviluppo negli adolescenti. I ricercatori hanno notato che i giovani dipendenti da Internet tendono ad avere difficoltà a mantenere le relazioni sociali e soffrono di disturbi del sonno e alimentari.

Erin Lee, coautrice dello studio, specifica: “ Internet ha i suoi vantaggi, ma quando inizia a influenzare la nostra vita quotidiana diventa un problema. » Gli adolescenti possono diventare impulsivi e perdere il controllo sul tempo che trascorrono online, il che incide negativamente sulla loro salute psicologica e sociale. Secondo i ricercatori, questa dipendenza porta anche a difficoltà accademiche e a una diminuzione delle capacità intellettuali e fisiche.

Prevenzione e trattamento: raccomandazioni dei ricercatori

Di fronte a questi risultati, i ricercatori suggeriscono diversi modi per prevenire e curare la dipendenza da Internet tra i giovani. Max Zhang suggerisce: I medici possono prescrivere trattamenti mirati ad aree specifiche del cervello o raccomandare la psicoterapia o la terapia familiare. “L’educazione dei genitori è fondamentale anche per individuare i primi segnali di dipendenza e gestire in modo efficace il tempo trascorso davanti allo schermo dagli adolescenti.

Le implicazioni di questo studio sono ampie ed evidenziano l’importanza di comprendere e gestire la dipendenza da Internet tra gli adolescenti. Attualmente, la ricerca sull’uso delle scansioni fMRI per studiare la dipendenza da Internet è limitata e spesso coinvolge piccoli campioni di pazienti.