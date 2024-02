Un insolito sacchetto di patatine

Produzione di scollatura Svela un nuovo UFO per la cooperativa Migros, Leader nel mercato al dettaglio svizzero.

A corto di festa Vernice et al Remi Danino Questo nuovo film audace riconsidera le regole della pubblicità in un cortometraggio di 7 minuti. Un nuovo genere, che rompe completamente i codici esistenti!

Salvia rosmarinuspacchetto foil personalizzato Migros in edizione limitata, concerto Antigelo Nei magazzini Migros Ginevra il 17 febbraio 2024 Questi sono gli ingredienti magici per questa fantastica ricetta, preparata con amore da molte mani. Questa è la storia un po' folle della collaborazione artistica senza precedenti tra l'artista ginevrina Varniche La Piscine e la Migros Ginevra. L'hip-hop, una musica contemporanea con un ricco mondo visivo, si trova al confine tra la cultura popolare e una dimensione commerciale presunta, addirittura trasformata.

È diviso in tre assi. Vernice personalizzata per il confezionamento di patatine industria (Bischofszell AG in Turgovia), ed è venduto in tutti i supermercati di Ginevra e in alcuni supermercati del Vaud in edizione limitata. Successivamente, per valorizzare questo prodotto, la famiglia Meyrinois ha realizzato un breve filmato pubblicitario di 7 minuti, girato nel cantone di Ginevra all'inizio di novembre. Infine, sabato 17 febbraio 2024, presso il Magazzino n. 2 del Centro Centrale Migros Ginevra, si terrà una serata evento in collaborazione con l'Antigel Festival.

I servizi culturali sono una delle caratteristiche storiche della Migros. Ogni anno, bene o male, una parte del fatturato (non il profitto, che è una sfumatura importante!) viene devoluto alla cultura grazie al Rapporto Culturale. Questo meccanismo finanziario, inserito nello statuto della cooperativa Migros dal 1957, ha consentito in quasi sette decenni di ridistribuire 5 miliardi di franchi alla società civile. È un modello unico al mondo e da allora ha attirato sempre più seguaci.

Oggi, attraverso questo potente progetto, Migros Ginevra mira a mettere in risalto il proprio DNA e modernizzare il proprio spirito Gottlieb DutwilerIl fondatore della Migros che appare nel film.



Crediti

Diretto da Varnish La Piscine e Remy Danino

Prodotto da DISSIDENCE & LA PISCINA

​​

Produttori: Victor Fabretti e Omar Touré

Pierre-Louis Logerius nel ruolo di Jerry il gigante

Gracie Hopkins nel ruolo di Ben lo scienziato

Direttore della fotografia: Aceline Gauthier

Direttore di produzione – Joseph Ragones

Assistente di produzione – Henri Ruini e Ines Diaz

Assistente alla regia senior – Clement Furek

Primo assistente alla telecamera: Felix Solymanowski

Secondo assistente alla macchina da presa: Mayel Aribaud

Fotografo di scena – Maxime Coet

Responsabile dell'Elettricità – Paulo Leite da Silva

Elettrico – Guillaume Ibars

Elettricista – Carattere Romano

Rinforzo – elettricista Honoré Jacquet

Capo meccanico: Davey Meunier

Meccanico – Alain de Pasquier

Responsabile della Decorazione – Anaïs Al-Rabh

Assistente decoratore: Prudence Paley

Soprannaturale – Alexis Duga

Supervisore SFX: Thibaud Vignal

Ingegnere del suono – Charles d'Arnaud

Direttore generale: Melanie Poppell

Direttore di scena – Lucas Pistorello

Direttore: Charles-Étienne Meunier

Designer: Teresa Feeney

Assistente designer: Erald Hoxha

Capo truccatore SFX: Mikael Arasco

Truccatrice potenziata – Daniela Isabella Valenzi

Il compilatore – David Colliau

Sound design – Theo Lacroix e Varnish presso lo studio Colors Records

Colorazione – Nicolas Gauthier

Sala di calibrazione – Les Films du Périscope ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

Effetti visivi di post-produzione di Neels Studio

Produttore creativo – Julian Cluster

Supervisori degli effetti visivi: Jonathan Denyard e Frederik Meyer

Direttore di produzione: Louise Marker