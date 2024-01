Perché Messenger ora ti chiede un PIN?

Dall'inizio di questo mese, alcuni utenti di Messenger hanno visto apparire un messaggio che chiedeva loro di creare un PIN di 6 cifre. Questo requisito per creare un PIN fa parte di un importante aggiornamento di Messenger.

Dall'inizio di quest'anno alcuni utenti di Messenger hanno ricevuto un messaggio che chiedeva loro di creare un PIN di 6 cifre. Ma perché hanno ricevuto questo messaggio? In effetti, questo requisito per creare un PIN fa parte di un importante aggiornamento di Messenger.

Infatti, il 6 dicembre, morto Annunciare Distribuisci la crittografia end-to-end per impostazione predefinita per la messaggistica istantanea. Il vantaggio per gli utenti della crittografia end-to-end è principalmente la riservatezza e la sicurezza. Grazie a questo processo di comunicazione sicuro, è impossibile per un terzo accedere alle conversazioni senza possedere fisicamente il dispositivo su cui si svolgono (smartphone, tablet o PC).

Pertanto, Messenger offrirà la stessa garanzia di privacy di WhatsApp. Ricordiamo che fino a poco tempo fa la crittografia end-to-end era un'opzione di Messenger e l'utente doveva attivarla da solo con pochi clic.

Inoltre, questo PIN consentirà una migliore gestione della cronologia delle conversazioni. Meta spiega che ciò consentirà agli utenti di Messenger di: Per poter recuperare i tuoi messaggi se il dispositivo viene smarrito, modificato o aggiunto ».

Meta specifica inoltre che l'implementazione della crittografia end-to-end per impostazione predefinita richiederà diversi mesi a causa dell'elevato numero di utenti di Messenger (oltre un miliardo). Quindi non preoccuparti se non hai ancora ricevuto la richiesta di creazione del PIN.

Segnaliamo inoltre che sarà possibile, inizialmente, evitare di generare il PIN in questione. Tuttavia, in secondo luogo, Meta ti costringerà a crearlo. Infine, sarà possibile configurare il proprio PIN nella scheda “Sicurezza e Protezione”.

_

Segui Geco su Facebook, Youtube E Instagram per non perdere nessuna bella notizia, quiz e offerta.

Ricevi le nostre ultime notizie direttamente sul tuo WhatsApp iscrivendoti a Il nostro canale.