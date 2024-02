Come navigare più velocemente su Chrome

Vuoi velocizzare i processi di caricamento di Google Chrome? Il browser può precaricare i siti che visiterai facendo previsioni.

Google Chrome è il browser più utilizzato al mondo. Infatti, domina i suoi concorrenti, come Safari, Edge o Firefox, con una quota di mercato del 64,38% nel gennaio 2024, secondo Contatore statistiche.

Google investe molto nel suo browser per rimanere al primo posto, ma se non sei soddisfatto della sua velocità, c'è un modo per migliorarlo.

È possibile abilitare il precaricamento della pagina nelle impostazioni. Una volta selezionata questa opzione, Chrome utilizzerà i cookie per indovinare quali pagine web potresti avere aperto e caricarle anche prima che tu faccia clic su di esse, facendoti risparmiare preziosi millisecondi.

Per attivare il precarico, non c'è niente di più semplice:

Vai alle impostazioni di Google Chrome

2. Quindi nella scheda “Prestazioni”.

3. Quindi seleziona l'opzione “Precarica pagine”. Tieni presente che se utilizzi un cookie o un componente aggiuntivo per il blocco degli annunci pubblicitari, potresti non essere in grado di attivare la funzionalità. Dovrai rimuoverlo per poter continuare.

4. Infine, scegli tra “Precaricamento standard” o “Precaricamento avanzato” in base alle tue preferenze. Per una navigazione più veloce, consigliamo l'opzione avanzata.

