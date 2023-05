Un inseguimento che coinvolge Harry e Meghan: il loro autista mette in dubbio la versione ufficiale

Un portavoce del principe Harry ha annunciato, martedì sera, che Harry, sua moglie Megan e sua madre sono stati coinvolti in uno “stalking quasi disastroso” con dozzine di paparazzi.

Se quest’ultimo era in qualche modo allarmante, parlava di un “inseguimento implacabile, durato più di due ore e quasi sfociato in collisioni multiple, evitate per un pelo, con altri automobilisti, pedoni e due agenti del NYPD (NYPD)”. il tassista che trasportava la coppia principesca sembrava essere completamente diverso.

“Non credo che lo definirei stalking.”, sminuendo così Sukhcharn Singh, che ha sostenuto il Duca e la Duchessa di Sussex, oltre che sua madre, dopo la cerimonia di premiazione allo Ziegfeld Theatre. “Non sono mai stato in pericolo… Questa è New YorkHa semplicemente aggiunto,Siamo al sicuro qui. Ci sono stazioni di polizia ovunque. Ci sono poliziotti ad ogni angolo di strada. Non c’è motivo di avere paura.“

L’uomo conferma, nonostante tutto, che sono stati inseguiti da una serie di fotografi che hanno cercato di riprendere foto e filmati della coppia. Driver afferma inoltre che Harry e Meghan sono rimasti calmi durante l’evento anche se sembravano “Terrorizzato“.