Compra un barattolo di latta da Aldi e fa una scoperta scioccante quando lo apre

© Compri un barattolo di latta da Aldi e quando lo apri fai una scoperta terrificante

Mostra riepilogo

Nascondi riepilogo



Questa è una scoperta terribile! Proprio mentre stava per mangiare i fagioli bianchi, Che ha comprato dal suo negozio Aldi a Rhondda Cynon Tafin Galles, una donna di 26 anni ha avuto uno shock molto forte!

Una scoperta scioccante in una scatola Aldi!

Quando apri un barattolo di fagioli bianchi al pomodoro, che ha acquistato dal negozio Aldi, la donna gallese di 26 anni ha avuto una brutta sorpresa.

All’inizio, dopo aver scansionato il contenuto, ha visto ciò che ha descritto “qualcosa di grigio e nero con segni distintivi” galleggiare nella salsa.

“Allora, uh… quello nelle mie pillole è un serpente?” » Poi ho chiesto in un tweet a cui ho allegato una foto di una scatola Aldi.

leggere

Fa acquisti da Aldi e fa una scoperta scioccante mentre torna a casa



Infatti, secondo i media, all’interno della lattina Aldi c’era un serpente morto Pozzi in linea.

“Ho quasi lanciato la scatola dall’altra parte della stanza quando l’ho aperta e ho visto cosa c’era dentro.”Ho spiegato la giovane donna ai nostri colleghi.

“L’ho punto con una forchetta.”

E per aggiungere: “Fisicamente, non riuscivo a toccarlo. Così l’ho punto con una forchetta e all’improvviso tutto è andato a posto. Dopodiché mi sono rifiutato di guardare di nuovo”.

Da allora, il suo tweet è stato visto un milione di volte e commentato da centinaia di utenti altrettanto arrabbiati dei social media.

Molti netizen hanno descritto l’esperienza come “dolorosa”.

leggere

Ecco perché dovresti smettere immediatamente di usare la carta igienica in casa!



Mentre un altro ha risposto: “Sei sicuro che non sia elencato tra gli ingredienti alla voce ‘additivi’?” »

Non riesco nemmeno a guardarlo – oh mio dioE disse un terzo.

Tuttavia, un cliente Aldi, che desiderava rimanere anonimo, ha affermato di essere troppo spaventata dalla scoperta per sapere quale fosse realmente l’ingrediente misterioso, ha riferito WalesOnline.

“L’ho impacchettato e l’ho portato ad Aldi per lamentarmi e mi hanno dato due bottiglie di vino come risarcimento”. Il cliente di Aldi ha detto ai media.

Un acquirente Aldi è rimasto inorridito quando ha trovato quello che sembrava un “serpente morto” all’interno di una lattina di fagioli al forno

https://t.co/p5xFXVXxgr pic.twitter.com/wDfpbxFewq – WalesOnline 🏴🏴🏴🏴🏴 3 maggio 2023

Il portavoce di Aldi commenta

Dopo essersi scusato per l’inconveniente, un portavoce di Aldi ha suggerito cosa potrebbe esserci nella scatola.

“Sebbene non siamo in grado di spiegare il motivo esatto, potrebbe essere perché la confezione era rotta, il che ha fatto entrare aria e ha causato la distruzione dell’articolo”.Ha detto allora.

“Faremo in modo che i tuoi commenti relativi a questo prodotto vengano inoltrati al reparto competente di Aldi. Nel frattempo, torna in negozio per un rimborso completo. Chiedi di parlare con un membro dello staff che sarà più che disposto a assisterti.” ” Ha aggiunto.

Un portavoce di Aldi ha anche aggiunto che: Sebbene tali incidenti siano rari, a volte se la confezione viene danneggiata in qualsiasi momento prima che il prodotto venga consumato.

Perché il contenuto può essere esposto all’aria. Ci siamo scusati con il cliente. E gli ho chiesto di restituire la confezione del prodotto al negozio e ottenere un rimborso completo.