Un allenatore sportivo spiega che il tuo corpo ha bisogno di fare questi tre movimenti ogni settimana

Lo diciamo, lo ripetiamo, lo diciamo: per vivere più a lungo e in salute è fondamentale fare attività fisica regolare. Sì, ma quanto spesso? Quali attività dovrebbero ricevere la priorità? Esistono sport (o esercizi) più efficaci di altri per prendersi cura del proprio corpo?

Un’attività fisica “essenziale” che andrebbe fatta tutti i giorni

Sì, dice Melissa Boyd, allenatrice sportiva di San Francisco (negli Stati Uniti). Interrogato dai colleghi americani della CNN, l’esperto ha messo insieme il “programma sportivo” ideale sia per la salute che per il fitness. Segui la guida!

Innanzitutto è necessaria un’attività fisica “di base”. Questo deve essere praticato quotidianamente per almeno 30 minuti e integrato nella vita quotidiana. Può trattarsi di camminare (le autorità sanitarie europee raccomandano almeno 2.300 passi al giorno), ma anche di esercizi di stretching (al mattino al risveglio, per esempio) o di bodybuilding (allenamento del core in posizione di plank davanti alla tv). , Per esempio).

Fai attività cardio, almeno due volte a settimana

In secondo luogo, è necessaria un’attività fisica intensa (ovvero esercizi cardio, in cui il corpo secerne il sudore e aumenta la frequenza cardiaca e la respirazione) per 30 minuti, almeno due volte a settimana. L’obiettivo è scolpire la silhouette, ma anche mantenere il sistema cardiovascolare. Potrebbe trattarsi della corsa, dell’allenamento HIIT o persino del ciclismo.

Un’attività “sociale” per alleviare lo stress

In terzo luogo, è necessaria un’attività fisica “sociale”. , cioè in gruppo con amici, colleghi o… sconosciuti. Lì l’allenatore sportivo consiglia soprattutto di ballare (ad esempio Zumba) almeno una volta alla settimana per 30 minuti. L’idea è prendersi cura della propria salute mentale e combattere lo stress!

“ Assicurati di creare il tuo piano di attività ideale, in modo da non stravolgere troppo le tue abitudini quotidiane e rimanere motivato a lungo termine. “Conclude l’allenatore. messaggio ricevuto !

fonte : CNN