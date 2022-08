Come fai a sapere se il tuo smartphone si sta surriscaldando

Vengono visualizzati bug, surriscaldamento della custodia, batteria scarica, mancanza generale di fluidità, messaggi di errore… Ci sono molti segnali che ti dicono che il tuo dispositivo si sta surriscaldando. Ecco come scoprirlo.

Il calore, l’uso intenso di uno smartphone per un certo periodo di tempo o la ricarica eccessiva sono alcuni degli elementi che possono essere distruttivi per il dispositivo. Quindi, per scoprire se il tuo smartphone si sta surriscaldando, dovresti analizzare il processore, che consente al dispositivo di funzionare bene, e la batteria che lo tiene sveglio.

Se il telefono è più lento, si blocca e presenta errori frequenti, è possibile che il processore abbia un colpo di calore. Ad esempio, se il calore proviene dalla parte anteriore dello schermo, potrebbe essere correlato alla CPU o alla GPU del telefono. Un altro indizio: il retro del telefono è eccessivamente caldo durante la ricarica. Ciò significa che la batteria si sta surriscaldando. In alcuni casi, sullo schermo viene visualizzato un messaggio di avviso per avvisare l’utente.

dalla sua parte, Mela indica È possibile che il dispositivo si riscaldi durante la configurazione iniziale del dispositivo, il ripristino da un backup, la ricarica del dispositivo in modalità wireless o l’utilizzo di app, giochi o funzionalità che consumano molta CPU o lo streaming di video di alta qualità.

In caso di surriscaldamento, è meglio mettere il dispositivo in modalità aereo e riporlo in un luogo fresco. Infatti, tutte le connessioni, siano esse Wi-Fi, Bluetooth o GPS, consumano molta batteria. È anche possibile riavviarlo. Per ulteriori informazioni sulle tecniche per evitare il surriscaldamento del dispositivo, vai a ici.

