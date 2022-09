Un grande evento musicale, festivo e gastronomico intorno alla cultura italiana

È in circolazione dal 2013. La Fondazione Eurytalia presenta la XVI edizione della Giornata Italiana: due giorni in onore della cultura italiana e degli artisti di lingua italiana attraverso una serie di attività nel sito di Plecni-Mine. Il sito, come lo conosciamo, è molto simbolico dell’ondata di insediamenti minerari degli anni ’50.

Sotto l’Ambasciata d’Italia a Bruxelles, sotto la guida del Console Onorario d’Italia, Dominic Petta, con l’aiuto di partner pubblici e privati, la fondazione accoglie più di 10.000 persone. Associazioni culturali, aziende alimentari, artisti di strada, cantanti, … tutti insieme per celebrare “Il Bel Paese” e la sua comunità, in un’atmosfera rilassata e familiare.

Quest’anno l’ospite d’onore è la Campania, regione del sud Italia con il patrimonio più ricco e diversificato e il cui capoluogo è Napoli. Due chef napoletani faranno il viaggio, proprio per mettere in risalto la cucina di questa regione. Ma il folklore può essere rappresentato anche, in particolare, attraverso dimostrazioni di tarantelle o di pizza acrobatica, un vero e proprio sport in cui alcuni pizzaioli vengono iniziati.

Infine, sabato, il 42enne cantante italiano di fama mondiale Guzzi Ferrieri di Palermo parteciperà al programma “X Factor”.

Informazioni pratiche:

Sabato 4 giugno dalle 16:00

Domenica 5 giugno dalle ore 12.00.

Nel sito della miniera di Blegny, 4670 Blegny in rue Lambert Marlet n°23.

quanti

Nel 2022 la formula cambia. L’ingresso (in loco) alla Giornata Italiana è di 10 euro per entrambi i giorni.

I bambini sotto i 16 anni sono sempre gratuiti.

