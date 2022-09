La Settimana Italiana è iniziata questo fine settimana a L’Isle-Jourdain

essenziale

Per tutta questa settimana, il villaggio italiano metterà in mostra i suoi tanti sapori, i suoi espositori, la sua gastronomia e artigianato.

Settimana Italiana Questo fine settimana a L’Isle-Jourdain “Ciao Italia!” A partire dalla mostra, questa mostra itinerante sulla storia dell’immigrazione italiana in Francia dal 1860 al 1960 è visibile all’Ufficio del Turismo fino a domenica 2 ottobre. Venerdì sera, la mediateca ha ricevuto Serge Regiani per le copertine in compagnia dell’artista Pierre Colin Sylvie Benito.

Sabato mattina, ai piedi della cappella del collegio, Lislois e italiani si sono ritrovati per l’inaugurazione ufficiale. Il sindaco Francis Itrac ha ringraziato Mario Grosso, presidente dell’Associazione Willard con sede a Sanremo, gli espositori, i servizi tecnici della città, il Campanile Art Museum, e Brigitte Trutt, presidente del gemello con Motta di Livenza.

Bruno Delfino, curatore del Museo d’Arte Campanile, ha presentato il programma (mostre fotografiche e Vespa, conferenza, cinema, concerto, messa, compiti scolastici, narrativa, ecc.), un programma che unisce l’apprendimento di cultura, cibo, musica e lingua.

Relazioni forti

Mario Grosso ha ringraziato il Municipio, Brigitte Drudt “per il suo grande lavoro” e le Maschere Veneziane di Francia. Nel pomeriggio i bambini hanno avuto un laboratorio sulla realizzazione di maschere veneziane.

Attraverso l'unione di questi gemelli, l'associazione del comitato mette in luce gli scambi tra le due città, con l'obiettivo di conoscere sempre le tradizioni, la cultura e la lingua degli amici di confine tra i due paesi. In questo modo si formano legami forti e duraturi. Grazie al lavoro e alla collaborazione di associazioni e privati, le candidature sono quindi anticipate. A chiudere la settimana, sabato 1 ottobre, il sindaco di Motta de Livenza, con il suo primo vice, Michel Ghirardi, l'ex sindaco che ha unito le due città a L'Isle-Jourdain, l'attuale sindaco Francis Idrac e il. Doppia squadra. Questo sabato sera viene organizzato un pasto sotto il tendone dell'Italian Village per celebrare l'evento.