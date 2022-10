Un grande allenatore italiano ha eliminato Kalidou Koulibaly

Senegal Il difensore del Chelsea Kalidou Koulibaly è stato criticato dal famoso tecnico italiano.

L’ex allenatore di Milan e Juventus Fabio Capello ha messo in dubbio la situazione di Kalidou Koulibaly al Chelsea.

L’acquisto estivo del Napoli è iniziato nella vittoria di Champions League di mercoledì sera sul Milan, i suoi primi minuti sotto la guida dell’allenatore Graham Potter.

“Coulibaly non riconosciuto al Chelsea”

Capello ha detto a Sky Italia: “Con il Chelsea non ha personalità. Esita quando ha palla tra i piedi. Non gioca veloce, non fa quello che fa al Napoli. Con il Napoli era al comando. stava avanzando, ha fatto passaggi lunghi e ora la palla è tra le gambe, c’è, non sa a chi passarla, fa sempre passaggi corti”.

“Mi sorprende. Pensavo avesse una grande personalità, sarebbe stato molto importante per il Chelsea, pensavo che sarebbe esploso subito. Eppure, in questo momento, non è se stesso”, ha proseguito don Fabio.

Koulibaly è stato ceduto dal Napoli per 38 milioni di euro. Ha collezionato 7 presenze con la squadra londinese, ma al momento non si crede davvero.