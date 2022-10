Stabilimento di Cuneo, il laboratorio di innovazione italiano di Michelin

Lo stabilimento Michelin di Cuneo, nel nord Italia, produce 13 milioni di pneumatici ogni anno. Credito: Michelin

Report – Il leader mondiale degli pneumatici si affida a questo sito pilota per sviluppare nuovi processi.

cuneo

All’ingresso dello stabilimento Michelin di Cuneo, nel nord Italia, strani veicoli rettangolari senza conducente delle dimensioni di giganteschi container si muovono lentamente per il sito come fantasmi. Giorno e notte, tre turni trasportano gli pneumatici prodotti nel loro spazio di stoccaggio all’interno della più grande fabbrica di pneumatici per auto dell’Europa occidentale. Benvenuti nella piattaforma Bibendum 4.0. Dall’esterno, tuttavia, nulla suggerisce che sia innovativo.

“È una rivoluzione, aprire le porte delle nostre fabbricheAncora più sorprendente è Jean-Christophe Guérin, direttore industriale del gruppo Michelin, che al bancone ha trentasette anni in più. Non l’abbiamo mai fatto. “ L’azienda di pneumatici numero uno al mondo mantiene segrete ricette, statistiche e robot per non dare idee ai suoi concorrenti. Lo stabilimento italiano, che impiega 2.200 persone e celebrerà il suo 60° anniversario il prossimo anno, è diventato un sito pilota nell’utilizzo di…