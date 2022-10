I tesori d’autunno d’Italia: luoghi unici da visitare

Nel weekend del 15 e 16 ottobre, durante l’11° edizione delle Giornate FAI, vengono aperti al pubblico 700 luoghi d’eccezione in Italia. Tesori del patrimonio italiano, spesso inaccessibili al pubblico.

L’autunno è sinonimo di incontro bellezza Dall’Italia. Più di 700 siti del patrimonio FAI (fondo per contesto italiano) sono eccezionalmente aperti al pubblico in un fine settimana di metà ottobre. Palazzi, residenze, chiese, castelli, siti archeologici e industriali, musei e basi militari… 350 città in Italia per un viaggio alla scoperta del patrimonio artistico, architettonico, ambientale e naturale.

Se questo evento si svolge ogni anno in autunno e in primavera, nuovi luoghi stanno entrando nella tradizione da scoprire. Quest’anno, ad esempio, la sede storica di Roy a Roma, il complesso Einaudi di Torino, edificio progettato dall’architetto Norman Foster, è considerato uno dei più spettacolari per il suo dialogo con il paesaggio. Oppure, La Spezia (Liguria) apre per la prima volta le porte del suo imponente porto.

Lombard è stupito di vedere

Tra i tanti monumenti da aprire a Milano, lo metteremo in evidenza Complesso di corte. Costruito da Marcello Piacentini tra il 1932 e il 1940, l’austero edificio è decorato con marmi, mosaici, dipinti e sculture. Un’occasione per scoprire la Corte di Mario Sironi e il suo grande mosaico o la Corte di Giustizia di Attilio Selva e la sua statua.

@FAI

Altra tappa obbligata: la sede storica Banca Cesare Bondi (piazza Duomo), rimasta intatta dal 1881. Se l’ingresso principale è aperto tutti i giorni per consentire ai clienti di scoprire la lavorazione del legno dell’epoca, ciò non vale per le stanze che in linea di principio sono accessibili solo al direttore della banca. e i suoi dipendenti. Ci sono stanze che ti riportano alla mia Belle Epoque milanese e due capolavori, tra cui un dipinto di Francesco Hayes.

Il Palazzo di Dioti (corso Monforte), sede della prefettura e antica residenza della nobiltà milanese, rivela quattro secoli di storia. I visitatori saranno accolti nella Cour d’Honneur, con accesso a un bel giardino all’inglese o alla camera da letto di Mussolini. Palazzo Diotti divenne famoso come centro di allerta antiaerea alla fine degli anni ’30.

@FAI

Nel cuore di Brera, lo è Palazzo Gusani apre le sue porte. La dimora seicentesca, appartenente all’omonima famiglia, racconta il passato di Milano, come se si scrivesse attraverso un libro d’arte. Soprattutto con il dipinto Salon des Feits di Giovanni Angelo Boroni. Oggi Palazzo Gusani è sede della Delegazione Nato a Milano e sede del Comando Militare dell’Esercito Lombardo.

Nelle giornate FAI, puoi anche visitare il Grattacielo Pirelli, Villa Necchi Campiglio o altro. Il paese di lavoro è Crespi d’Ada Costruito nel 1878 ed elencato come patrimonio dell’UNESCO. Si prega di notare che è consigliata la prenotazione.