L’Italia è ancora una volta al centro di una polemica sul razzismo. Ma per una volta, questo atto atroce è avvenuto nel rugby, non nel calcio. In un lungo messaggio postato su Instagram, Cherif Traorè, rugbista italiano di origini guineane, ha spiegato il suo incidente di martedì 20 dicembre. Il rugbista della Benetton, club trevigiano, ha partecipato a “Secret Santa” con i suoi compagni di squadra. Lo scopo di questa tradizione è dare un premio a un collega estratto a sorte, solitamente in modo anonimo. “Ieri, quando è stato il mio turno, ho ricevuto una banana nel mio regalo. Una banana marcia, in un sacchetto bagnato.”Ha detto nell’introduzione. “Oltre a considerare offensivo il gesto, ciò che mi ha ferito di più è stato vedere ridere la maggior parte dei miei compagni partecipanti. Come se tutto fosse normale.”si lamentava.

“Mi sono abituato, o mi sono dovuto abituare, a fare la faccia buona ogni volta che sentivo battute razziste per non farmi nemici. Ma era diverso. Per fortuna alcuni ragazzi, soprattutto stranieri, hanno cercato di sostenermi. Fuori dall’Italia , questo tipo di gesto è fortemente condannato.”Il pilastro sinistro che hai citato è continuato “Non ho dormito tutta la notte” Questo segue più di una dubbia commedia. “In questo Babbo Natale Segreto, c’erano ragazzi di diversa estrazione. Ho deciso di non tacere questa volta per evitare che episodi simili si ripetessero per evitare che altri in futuro si ritrovino nella mia situazione attuale”, ha concluso Cherif Traorè. Lo ha deciso in un comunicato il club trevigiano “Ricorda che ha sempre condannato con la massima fermezza ogni espressione di razzismo e/o discriminazione”. L’autore dell’inutile dono non è stato nominato e Treviso non ha denunciato sanzioni comminate nei suoi confronti.

CL